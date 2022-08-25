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【業績｜煤炭股】中煤能源半年多賺近7成至145億元人幣、不派息　毛利率提高7.5個百分點

股市 18:28 2022/08/25

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【業績｜煤炭股】中煤能源半年多賺近7成至145億元人幣、不派息　毛利率提高7.5個百分點

中煤能源 （01898） 公布中期業績，純利為145.29億元（人民幣，下同），按年升69.5%；收入為1,180.39億元，按年升15.5%；除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為290.76億元，按年升45.9%。中煤每股盈利為1.1元人民幣，不派中期息。

煤炭業務收入增17%

中煤毛利增長67.1%至285.83億元，毛利率提高7.5個百分點至24.2%。煤炭業務收入增長17.3%至1,018.25億元；自產商品煤單位銷售成本增長12.4%至每噸347.08元。煤炭業務分部毛利增長80.1%至243.54億元，毛利率提高8.3個百分點至23.9%。

中煤表示，上半年加快煤炭先進產能釋放，全力增產增銷落實能源保供穩價要求，完成商品煤產量5,923萬噸、按年增加247萬噸，按年增長4.4%；自產商品煤銷量5,865萬噸，按年增加262萬噸，按年增長4.7%。

此外，受惠於尿素價格大幅上漲，上半年煤化工業務生產經營貢獻利潤17.13億元，按年增加4.25億元，毛利率提高1.2個百分點至19.1%。

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實習記者：張巧怡

港股 業績公布 煤炭股 中煤能源（01898）

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