【清酒新世界@iM網欄】限定純米大吟釀 皇國晴酒造．四

皇國晴酒造的果酒非常之吸引，其實酒造除了果酒之外，還有出品許多很出色的清酒，譬如辛丑年的限定純米大吟釀「奥秘峡」，一般來說只有大吟釀，不過他們為了慶祝東京奥運，特別釀造了這款純米大吟釀作東奧紀念酒。紀念酒採用了富山縣的山田錦作原米，再以酒造內獨有的日本「百佳名水」釀造，清酒經火入裝瓶後，用名水迅速冷卻，以保持清酒的風味，而且限量推出只有2,021瓶，喜歡米的甘味和旨味的人一定會喜歡紀念酒，再加上其口感幼滑、纖細果味、餘韻悠長的關係令清酒更上一層樓。

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雖然東奧紀念酒已經絕版，但還有原版的「幻の瀧 奧秘峽 大吟釀」，香氣及口感上稍為有點不一樣的是其擁有比較豐富濃郁的口感，喝的時候會感受到濃郁的蜜瓜香，以及菠蘿和香蕉的複雜蜜甜，果香味十足，帶給你獨特的感受。酒米同樣採用山田錦，精米步位合至40%，雖然這款清酒偏向辛口為主，但它有一陣淡淡的米飯甜香，建議冷喝！

當然也不能缺少「幻の瀧 飛雪 真精大吟釀」，雖然沒有東奧紀念酒，但還有這款飛雪限量版，採用35%的精米步合的山田錦，並經過最短的60小時得到這個精米步合；有如名稱「飛雪」的意思一樣，口感有如飛雪，特別的是這款清酒能夠體現出他們獨有的日本百佳名水的特別味道，而且含有豐富的礦物質，味道偏辛口但卻帶些清爽感覺，讓人覺得順滑無比！

除了特別版之外，還有大吟釀和純米吟釀，大吟釀擁有濃烈而穩重的味道，卻變得突出但又圓潤的口感，有大男人的感覺但又有少女心的精緻香味，是一款同時擁有優雅的果香及不浮華的米味，兩者共存的清酒。至於純米吟釀更連獲3年Wine Glass Delicious Sake Award的金獎！味道比大吟釀更濃厚，能夠帶出米飯的鮮味，冷喝可以感受冰鎮清涼，暖喝溫潤醇厚，是皇國晴酒造的主打清酒之一！

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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