卡塔爾租盤渴市 球員帶親屬去世界盃恐捱280萬貴租

卡塔爾今年主辦世界盃賽事，由於當地租盤有限變得十分渴市。有業主乘機大幅加價，有別墅租金更高達30萬英鎊（約278萬港元）。外地球員要帶親屬前往卡塔爾觀賽恐面臨天價貴租，有部分人更尋求改到杜拜短住。

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今屆世界盃將於11月舉行，屆時料有150萬人前往卡塔爾。再加上卡塔爾國土面積只有1.15萬平方公里，短期租盤數量有限，較早時有報道指只有約17.5萬間酒店客房及公寓可供遊客租用，不少業主趁機加價牟取暴利。

英媒指世界盃賽事期間，球員如要租住可供一家人居住的住宅，價格就介乎25萬（約232萬港元）至30萬英鎊。

當中部分租盤更是市面難求的優質單位，其中一棟6房別墅位於卡塔爾頂級豪宅區、著名人工島卡塔爾之珠（Pearl-Qatar）。

這棟豪宅設有通道供住客直接到海灘，單位本身也有私人泳池及各式設備，附近更有多間餐廳、名店和娛樂設施。

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據悉，有徵求報價的球員對卡塔爾的租金水平表示震驚，但為確保家人能夠在觀賽期間住得舒適，也不惜一擲千金。部分家庭甚至考慮於杜拜居住，然後坐飛機到卡塔爾觀賽。

世界盃主辦方正安排由鄰國飛往首都多哈的穿梭航班，並與郵輪公司達成協議租用兩艘郵輪改建臨時酒店，希望緩解住宿問題。

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責任編輯：鄭錦玲