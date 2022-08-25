  • 28°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卡塔爾租盤渴市 球員帶親屬去世界盃恐捱280萬貴租

環球社會熱點 18:30 2022/08/25

分享：

分享：

卡塔爾今年主辦世界盃賽事，由於當地租盤有限變得十分渴市。有業主乘機大幅加價，有別墅租金更高達30萬英鎊（約278萬港元）。外地球員要帶親屬前往卡塔爾觀賽恐面臨天價貴租，有部分人更尋求改到杜拜短住。

C朗過億葡萄牙豪宅傳升級 想剷平高球場會所保靚景 【下一頁】

今屆世界盃將於11月舉行，屆時料有150萬人前往卡塔爾。再加上卡塔爾國土面積只有1.15萬平方公里，短期租盤數量有限，較早時有報道指只有約17.5萬間酒店客房及公寓可供遊客租用，不少業主趁機加價牟取暴利。

英媒指世界盃賽事期間，球員如要租住可供一家人居住的住宅，價格就介乎25萬（約232萬港元）至30萬英鎊。

當中部分租盤更是市面難求的優質單位，其中一棟6房別墅位於卡塔爾頂級豪宅區、著名人工島卡塔爾之珠（Pearl-Qatar）。

這棟豪宅設有通道供住客直接到海灘，單位本身也有私人泳池及各式設備，附近更有多間餐廳、名店和娛樂設施。

C朗葡萄牙巨資建豪宅 準備返家鄉退休生活 【下一頁】

據悉，有徵求報價的球員對卡塔爾的租金水平表示震驚，但為確保家人能夠在觀賽期間住得舒適，也不惜一擲千金。部分家庭甚至考慮於杜拜居住，然後坐飛機到卡塔爾觀賽。

世界盃主辦方正安排由鄰國飛往首都多哈的穿梭航班，並與郵輪公司達成協議租用兩艘郵輪改建臨時酒店，希望緩解住宿問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」
今日
特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」
高比拜仁墜機遺體照外洩案 法院判遺孀獲1.25億賠償
今日
高比拜仁墜機遺體照外洩案 法院判遺孀獲1.25億賠償
碧咸大仔教整Pizza被笑似未煮熟 網民勸勿放棄正職
2022/08/24
碧咸大仔教整Pizza被笑似未煮熟 網民勸勿放棄正職
碧咸曬三父子球場合照 感嘆細仔就快同自己一樣高
2022/08/24
碧咸曬三父子球場合照 感嘆細仔就快同自己一樣高

你可能感興趣

特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」
今日 17:15
特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」
高比拜仁墜機遺體照外洩案 法院判遺孀獲1.25億賠償
今日 12:54
高比拜仁墜機遺體照外洩案 法院判遺孀獲1.25億賠償
碧咸大仔教整Pizza被笑似未煮熟 網民勸勿放棄正職
15:30 2022/08/24
碧咸大仔教整Pizza被笑似未煮熟 網民勸勿放棄正職
球類運動 運動員 住宿 世界盃 卡塔爾 杜拜

下一篇文章

輝瑞新冠藥Paxlovid被指 對較年輕族群效用低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間18:00）
芬蘭女總理落淚辯護 稱政治人物亦需要享樂
芬蘭女總理落淚辯護 稱政治人物亦需要享樂
【烏克蘭戰爭】俄傳打算斷電核電廠 炸烏東釀多死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄傳打算斷電核電廠 炸烏東釀多死（不斷更新）
喬布斯細女獲封最美富二代 史丹福畢業興起入行做模特
喬布斯細女獲封最美富二代 史丹福畢業興起入行做模特
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款