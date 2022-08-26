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【業績│代工股】申洲國際低開近6%　半年多賺6.3%　中期息維持1.06元

股市 09:25 2022/08/26

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申洲國際半年多賺6.3%　中期息維持1.06元

申洲國際 （02313） 截至6月底止，半年純利按年升約6.3%至23.7億元（人民幣，下同），中期息維持1.06港元。期內，銷售額按年升19.6%至135.9億元，主因產能規模擴大及客戶需求增長，以及原材料價格及能源成本等上漲，帶動銷售單價按年上升。

申洲國際低開5.9%，報81元。

上半年運動類產品銷售額升32.4%，主因歐美市場的運動類服裝訂單需求上升，佔總銷售額的比例上升至78.6%。休閒類產品銷售額下跌5.4%，佔比為15.4%。內衣類產品銷售額跌22% ，佔比為4.5%。

集團毛利率為22.6%，較去年同期下跌7.1個百分點，主因原材料及能源等要素成本大幅上漲，銷售價格調整未能覆蓋成本上漲帶來的不利影響。而且，集團在今年1月於寧波的生產基地因遭受新冠疫情影響而一度停產。

期內，集團新建產能如期完成，越南面料工廠擴建後每日產能已提升至400噸，進一步加大了對海外成衣工廠的面料供給保障。柬埔寨的新建成衣工廠進展順利，截止今年6月底，聘用員工規模已達約14,000人，員工效率水平提升理想。越南新建成衣工廠已完成土建項目和一半以上生產車間設備安裝，將逐步增加員工聘用人 數。

此外，集團於越南和柬埔寨的海外工廠基本消除了疫情帶來的不利影響，生產運營已恢復正常。

集團將加強對新產品的開發，更好滿足消費者對個性、時尚、環保產品的需求，及在不同生活場景下對服裝的差異化功能要求。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

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編輯：袁諾曦

港股 申洲國際（02313）

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