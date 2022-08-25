【新股IPO】瑞銀：國際資本仍非常願意投資中國資產　料未來消費及ESG主題受歡迎

▲ 瑞銀：國際資本仍非常願意投資中國資產 料未來消費及ESG主題受歡迎

中國中免 （01880） 今日掛牌，最終以招股價158元平收。瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管郭自力表示，中國中免是次發行的國際配售中，仍可見國際投資者非常願意參與認購，而且下的是大額訂單，可見國際資金並仍非常願意投資中國資產，而是次機構配售中，絕大部分的股票亦都分配到國際大型長線投資者的手中，相信十次中國中免成功發行，能夠為港股市場帶來積極正面信心，反映國際投資者對於優質資產的興趣還是相當大的。

【新股IPO】中國中免1880低開24%報120元 平收158元、一手帳面沒有賺蝕

郭自力認為，就目前資本市場的情況而言，今年港股市場中，中國消費類行業，以及ESG色彩的行業的公司，相對而言能受到更多投資者的青睞。

中國中免是次以158元定價，成為國有A股上市公司進行H股IPO發行中，兩地股價折讓率最低的企業。郭自力指，A股與H股市場不流通，因此公司在兩地上市股價有折讓是普遍現象，而是次折讓率低，更多是與公司基本面，以及投資者的支持有關。

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記者：梁安琪