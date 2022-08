「富通企業家發展計劃」 專業專注　成就保險優質團隊

能夠在保險行業持續發展,取得佳績的關鍵是甚麼?相信每個人都會有不同的見解。以投身保險業逾33年的富通保險行政區域總監劉家駒(Apollo)為例,直言待人接物「欲速則不達」,無論面對市場順逆,只要時刻保持專業態度,堅持把每件事情做到極致定能攀上一個又一個的事業高峰。Apollo更表示,在「富通企業家發展計劃」(LEAP & Beyond)的支援下,新同事可以在開展個人事業時獲得更清晰的方向和指引,預料能帶動團隊獲得長足的發展。



從一個行業轉投另一個行業,當中除了需要勇氣更要一份遠見。原本從事室內設計及裝修工程的Apollo由於預視到市場的變化將對行業的發展帶來顯著影響,因此即使當時自己一手創立的公司發展不俗,但仍然決定轉投保險財策行業,轉眼已逾33年。「無論是自僱還是受僱,你的成就始終取決於行業的發展前景,而有人的地方便會有保險的需求,毋須擔心缺乏生意,所以經過一番考慮後,我決定轉投保險業。」



用心經營 以長遠效益作考慮



憑藉過去營商時累積的經驗,Apollo成功開展其新事業,多年來在公司以至行業取得多項殊榮,而他個人在服務年資、業績表現及保單數目上更在富通保險中名列前茅,其團隊在招募上亦屢創佳績。他最近更獲公司提名參加The 7th Asia Trusted Life Agents and Advisers Award 2022(ATLAA),經業界專業評審,脫穎而出,獲得Insurance Agent Of The Year殊榮。「我相信凡事只要用心經營,做得細緻且對自己有要求,在決策中以長遠效益作優先考慮,不被短期利益蒙蔽,自然能夠做出理想成績。」



目前,Apollo的團隊除了經驗資深的人生規劃師外,亦不乏剛投身社會的大學生,以至從其他專業崗位轉投保險業的人士。「此舉可以令團隊變得更多元化,藉此滿足不同類型客戶的需要,為團隊迎來更大的商機。」他直言,過去兩年多的疫情令各行業大受打擊,而旅遊及航空業更尤為顯著,促使業內人士重新思考其發展方向。



「我們的團隊近年亦招募了不少曾任職空中服務員的成員。從招募角度而言,團隊持續擴大無疑是好事,然而在培訓方面則要花點心思,好讓他們能夠更快地調整心態,適應行業的發展步伐。」談及培訓支援,Apollo表示,富通保險推出的LEAP & Beyond計劃便為有志發展個人事業,建立專業團隊的人士提供平台,讓他們發揮所長,而其團隊不少新成員亦有參與計劃。「計劃除了給予新成員清晰的理念和定位,同時亦投放了大量資源,助他們開展新事業。隨着計劃愈趨成熟,參與計劃的成員愈多,相信能產生更大的協同效應。」



完善配套 助新人更快達標



從事保險財策工作逾33年,Apollo指出無論市場環境順逆,大眾對保障的需求始終不變,故從業員實在毋須擔心沒有生意,惟他認為懂得銷售、業績理想並不等同有管理才能。他直言,假如團隊領袖缺乏管理能力,非但難以帶領團隊朝目標進發,更遑論為新人提供指導。



「管理經驗往往需要時間累積,而LEAP & Beyond計劃正好解決這方面的問題,它為新晉領袖提供個人事業發展的必要元素,包括管理技巧,縮短他們自行摸索的時間,減少碰壁機會。」Apollo重申,LEAP & Beyond計劃為新人提供開展個人事業的多元化支援,助他們學會為自己及團隊訂定合適的目標,按部就班地邁向成功。



協同效應 為客戶創造更大價值



在疫情的帶動下,大眾對醫療、保障的關注持續提升,縱然為保險財策行業帶來機遇,但同時令同業間的競爭變得激烈。作為資深的行業領袖,Apollo提醒有意投身行業的人士須時刻保持正確的心態,以客戶的利益為先,為他們提供專業稱心的服務。「當然,在揀選保險公司及團隊時也要留意其文化和理念是否切合個人的發展需要。」他強調,要在行內做出一定成績並非難事,但假如心態或方法不當,恐難有持續的發展。



談及富通保險的優勢,Apollo直言,公司作為新世界集團旗下成員,透過與集團旗下不同業務夥伴的合作,能讓團隊創造更多可能。「有別於一般保險集團的單一業務,新世界集團的業務涵蓋消費、教育、康健、醫療、保障以至物業等多個領域,從而建立一個完整的生態圈,令富通保險的團隊能在多元化的資源中盡情發揮才能,成為客戶的人生規劃師,在他們不同的人生階段創造更大的價值。」他指出作為新世界集團的的人生規劃師(Life Artisan),真正能為客戶提供一站式的服務。「隨着集團各業務夥伴的合作加深,假以時日定能產生更大的協同效應。」



富通保險作為新世界集團成員,非常榮幸得到集團支持,在生態圈的協同效應下,為各位富通保險精英重新定位——成為每位客戶的人生規劃師,照顧尊貴客戶的「生、老、病、傳承」!



富通保險最近更於尖沙咀K11 ATELIER建構全新逾萬呎多用途空間——「The GalaMuse」,嶄新概念中心發揮新世界集團生態圈優勢,與客戶、代理人及企業夥伴攜手發掘保險服務的無限可能!



配合市場和集團的發展方向,Apollo透露,未來會繼續在招募上投放資源,並帶領團隊朝更專業的方向前進。「我們相信的不是眼前利益,而是長遠價值,所以未來會繼續把提升團隊的質素視為首要任務,令團隊的表現能高於同業以至公司一眾團隊的水平。」他總結時表示,保險財策行業乃適合長遠發展的事業,關鍵在於時刻保持專業,用心經營。

「富通企業家發展計劃」



富通保險推出「富通企業家發展計劃」(「LEAP & Beyond」),旨在吸納高潛力的財務策劃專才,培育保險金融業未來領袖。「LEAP & Beyond」就是富通保險的企業家精神。我們相信,只要思維改變,事業才會有新的局面。



Leader:具領袖才能,帶領團隊創造事業高峰

Entrepreneur:企業家思維,跳出舒適領域,打造非凡事業優勢

Achiever:洞察機遇,積極開創傑出成就

Partner:強強聯手,推動協作及支援,共創多贏



如欲了解更多「富通企業家發展計劃」的資訊,可瀏覽網址:www.ftlife.com.hk/leap

富通保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(「富通保險」)於2019年成為新世界集團一份子。

