維信金科憑創新策略創佳績 中期淨利3.28億 派息約15%

受市場眾多因素影響，今年上半年環球經濟持續承壓，但仍有企業在逆市中創出佳績，例如剛公布中期業績的金融科技服務商維信金科（股份編號：2003.HK），憑藉優質客群策略及科技創新，獲得亮麗成績，貸款實現量達246.42億元人民幣（下同），較2021年下半年增長35.5%，總營收及淨利潤分別達15.83億元及3.28億元；期內首次付款逾期率更錄得新低僅0.25%，顯示資產質量持續向好。

此外，維信金科亦宣布2022財政年度中期派息計劃，是連續第三個半年度派息，計劃向全體股東每股派發股息0.1港元，上半年派息率約為15%，符合公司去年宣佈的派息政策，亦反映管理層對未來盈利的信心和持續回饋股東的決心。

積極優化業務策略

自今年以來，維信金科積極主動地優化業務策略及模式，持續完善面向優質客群的獲客渠道與精細化運營能力，例如與渠道合作夥伴，如OPPO、小米及中國電信等保持深度合作，動態管理獲客成效，以更精準地識別優質客戶。而在精細化運營上，通過不斷完善APP、優化申請流程，改善產品、服務，提高品牌知名度及忠誠度，從而留住優質客戶。

截至期內末，維信金科註冊用戶數量已增至1.18億人。其中，貸款交易數目增加至 210 萬宗，相比去年同期大增 23.5 %，期內信貸產品的平均期限約為10.2個月，平均貸款規模穩定在1.2萬元左右，屬穩健水平；其中89.2%的貸款量來自重複貸款客戶，充分展現以高質量用戶為基礎的業務生態內蘊的長期價值，同時大大提升未來的增長潛力。

持續提升風控科技

在風險控制及科技能力方面，維信金科堅持利用領先的金融科技技術及強大的風險控制能力來減輕業務的固有風險，上半年研發投入同比增長20.7%，全方位提升維信金科的數據和技術實力，例如推出具強大風險識別能力及智能化區分客戶和計量信譽度的新一代多維度評分卡，加上持續優化的信用風險模型和靈活的風險政策，令維信金科在獲客效率、產品服務、風險管理、資產質量等多個運營指標均獲得顯著提升。期內首次付款逾期率在期內更創出歷史新低的佳績，僅約0.25%，一至三個月逾期率及三個月以上逾期率分別從2021年Q4的4.01%及2.39%下降至2022年Q2的2.07%及2.06%，足證其信貸控制能力。

此外，為持續提升回報率和市場效率，維信金科以大數據及人工智能為導向，使用動態數據分析及連接優質的獲客渠道，通過加強與渠道合作夥伴的反饋交流及技術分析，更精準地識別優質客戶，更有效地通過數字營銷吸引客戶使用產品，從而實現了更高效的市場滲透和更有針對性的服務，同時提高優質客群對品牌的黏性和忠誠度，令資產質量更健康和穩定。

據財報顯示，維信金科期末現金及現金等價物為18.43億元，同比增加11.66 %，財務狀況穩健，足以應付未來外部環境波動、行業政策變動等預期風險。另外，維信金科已與80家外部資金合作夥伴（包括商業銀行、消費金融公司及信託）建立長期合作關係，為他們提供科技和數字服務，期內不承擔任何信貸風險的純助貸業務較2021年下半年大幅增長104.1%至28.7億元，成為維信金科的另一大增長動力，增加未來成長潛力。

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