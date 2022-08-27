【求職騙案】HR專家盤點6種常見求職詐騙手法　建議應徵者先詳細查問

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【企業管理】煤氣創新文化 4大策略培養軟實力
本港、台灣不斷爆出東南亞地區大型求職詐騙新聞，包括柬埔寨、泰國等求職騙案，當中不乏以提供「搵快錢」機會、高薪工作等誘騙受害人。受害者疑被誘騙到當地後，被禁錮從事非法工作、被虐待等。本地人力資源專家坦言，柬埔寨等求職騙案僅屬冰山一角，屬於較極端例子，而過往涉及金錢損失的求職騙案時有發生，港人也需要保持警覺。
疫情持續，不少人收入減少甚至失業，跨國人力資源公司瀚納仕（Hays）香港特別行政區業務總監黃懷星、毅知顧問公司董事總經理周綺萍、國際人力資源公司JAC Recruitment香港執行董事張苓（Jannet）均認為：
網上搵工成趨勢 須提高警覺
有鑑於愈來愈多人在網上尋找工作，黃懷星指出，近年的求職詐騙多以應用程式或社交媒體如WhatsApp、Facebook、Instagram等進行。他說：
詐騙集團會隨機發出短訊予求職者，通常以『高薪工作機會』作招徠，吸引求職者申請；另會偽冒他人身份，如某公司職員去接觸求職者，當求職者有興趣時，便會再轉介給第三方跟進。
查問發放工資途徑、正式僱傭合約 保障權益
三人均提到，求職者可留意工作內容及薪金，如工作內容只是一般文職，不拘學歷或工作經驗，毋須特別工作技能或專業知識，但報酬異常優厚，便需多加注意。
黃懷星亦補充，如果求職者收到有關工作機會的短訊，求職者可以查問更多詳細資料，如通過甚麼途徑發放工資、以甚麼方式計算工資（如時薪或日薪）等。求職者另可留意招聘的企業是否有正式的僱傭合約供雙方簽署，以便清楚了解僱主與僱員的權益。
除了誘騙求職者到東南亞國家的個案，他們還盤點6種常見求職騙案手法（見表），並提醒求職者，切忌因求職心切而誤墮陷阱：
投資騙局 層壓式推銷仍存在
針對本港市場的求職詐騙個案，周綺萍還提到，還有其他手法如：金融投資騙局、層壓式推銷、套取求職者資料申請借貸、要求付費報讀課程才可獲聘、徵收不合理費用等。
虛擬貨幣行業較為嚴重
黃懷星提到，本港的求職詐騙尤其以新型經濟行業如虛擬貨幣行業較為嚴重，由於虛擬貨幣行業暫未有受政府監管，這些工作機會或涉及銀行開戶及金錢交易，求職者或有可能蒙受金錢損失。此外，在家工作成為了疫下新常態，他指騙徒亦因此看準求職者急於尋找兼職幫補收入的心理，聲稱可在家彈性工作、報酬優厚，以吸引求職者申請。在工作模式方面，求職騙案亦多以兼職或短期工作為主。
記者：張寶燕
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