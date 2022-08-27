【求職騙案】HR專家盤點6種常見求職詐騙手法　建議應徵者先詳細查問

▲ 柬埔寨、泰國等地的求職騙案愈揭愈多，當中有不乏以提供「搵快錢」機會、高薪工作等誘騙受害人，除了誘騙求職者到東南亞國家的個案，亦有人力資源專家盤點出6種常見求職騙案手法。

本港、台灣不斷爆出東南亞地區大型求職詐騙新聞，包括柬埔寨、泰國等求職騙案，當中不乏以提供「搵快錢」機會、高薪工作等誘騙受害人。受害者疑被誘騙到當地後，被禁錮從事非法工作、被虐待等。本地人力資源專家坦言，柬埔寨等求職騙案僅屬冰山一角，屬於較極端例子，而過往涉及金錢損失的求職騙案時有發生，港人也需要保持警覺。

疫情持續，不少人收入減少甚至失業，跨國人力資源公司瀚納仕（Hays）香港特別行政區業務總監黃懷星、毅知顧問公司董事總經理周綺萍、國際人力資源公司JAC Recruitment香港執行董事張苓（Jannet）均認為：

疫情及經濟不景亦間接令柬埔寨詐騙興起

有的因為急需外快維生

有的則因為求職心切而減低了警覺性，未能及時作出理智判斷

網上搵工成趨勢 須提高警覺

有鑑於愈來愈多人在網上尋找工作，黃懷星指出，近年的求職詐騙多以應用程式或社交媒體如WhatsApp、Facebook、Instagram等進行。他說：

詐騙集團會隨機發出短訊予求職者，通常以『高薪工作機會』作招徠，吸引求職者申請；另會偽冒他人身份，如某公司職員去接觸求職者，當求職者有興趣時，便會再轉介給第三方跟進。

查問發放工資途徑、正式僱傭合約 保障權益

三人均提到，求職者可留意工作內容及薪金，如工作內容只是一般文職，不拘學歷或工作經驗，毋須特別工作技能或專業知識，但報酬異常優厚，便需多加注意。

黃懷星亦補充，如果求職者收到有關工作機會的短訊，求職者可以查問更多詳細資料，如通過甚麼途徑發放工資、以甚麼方式計算工資（如時薪或日薪）等。求職者另可留意招聘的企業是否有正式的僱傭合約供雙方簽署，以便清楚了解僱主與僱員的權益。

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除了誘騙求職者到東南亞國家的個案，他們還盤點6種常見求職騙案手法（見表），並提醒求職者，切忌因求職心切而誤墮陷阱：

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投資騙局 層壓式推銷仍存在

針對本港市場的求職詐騙個案，周綺萍還提到，還有其他手法如：金融投資騙局、層壓式推銷、套取求職者資料申請借貸、要求付費報讀課程才可獲聘、徵收不合理費用等。

金融投資騙局：不法之徒會在求職者入職後，慫恿他們參與投資活動，最終以投資失利為名，騙取金錢

層壓式推銷：周綺萍稱，多數是游說求職者買貨，或轉介到財務公司以試服務為名，實際上為借貸

虛擬貨幣行業較為嚴重

黃懷星提到，本港的求職詐騙尤其以新型經濟行業如虛擬貨幣行業較為嚴重，由於虛擬貨幣行業暫未有受政府監管，這些工作機會或涉及銀行開戶及金錢交易，求職者或有可能蒙受金錢損失。此外，在家工作成為了疫下新常態，他指騙徒亦因此看準求職者急於尋找兼職幫補收入的心理，聲稱可在家彈性工作、報酬優厚，以吸引求職者申請。在工作模式方面，求職騙案亦多以兼職或短期工作為主。

記者：張寶燕

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