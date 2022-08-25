【紓困措施】拜登宣布減免償還學生貸款　最多免還2萬美元　估計約4300萬人受惠

美國總統拜登宣布，將免除收入低於指定金額人士的學生貸款，履行其競選承諾。據政府稱，拜登的計劃約有4300萬人受惠，其中2000萬可以完全免除債務。

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年收入低於12.5萬美元的人，或年收入低於25萬美元的家庭，將獲免除1萬美元學貸；年收入低於12.5萬美元而又獲Pell Grants助學金的人士，更可獲減免2萬美元學貸。合資源人士當中約60%人曾獲Pell Grants助學金，意味著超過一半的人可獲減免2萬美元學貸。

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另外，由特朗普政府開始，因疫情影響而暫停學生償還貸款的計劃，將延長至今年底。拜登稱這是最後一次延後還款計劃。

據獨立機構估計，該計劃在未來10年將耗資3,000多億美元。隨著時間的推移，此舉將增加聯邦赤字，因為借款人向聯邦政府償還的貸款將減少，甚至為零，但這並不涉及聯邦基金的直接支出。

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