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環球房託在不同利率周期表現優勝 助抗通脹

股市 12:00 2022/08/26

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英美通脹升至多年來新高，主要央行加快加息步伐，投資組合要獲得穩定收益及資本增值，都面臨一定挑戰。有沒有想過建立環球分散的物業組合，來對抗通脹壓力？環球房託資產類別有望提供可觀的收益投資機遇。

環球房託透過持有世界各地、不同類型的地產物業來獲得租金收入。其可按持有物業種類，可以歸類為不同行業，例如持有物流倉庫的工業房託、持有數據中心的專門房託、經營醫療中心及護老院的醫療保健房託、經營出租公寓的住宅房託，以及傳統的零售、辧公室房託等。

由於環球大部分地區都規定房託要將九成以上的淨收入用於派息，房託的股息一般比較穩定，股息水平亦都較當地股票及政府債券吸引。

在通脹升溫的環境下，房託一般都可以透過加租來轉嫁成本上升壓力。過去逾20年來，當美國通脹 按年升幅超越2%時，環球房託均錄得正數總回報，並跑贏環球股票。

除了提供穩定派息之外，房託近年來都受惠於環球三大趨勢：首先，環球新經濟崛起，網上購物及雲計算的需求大幅提升，帶動物流倉庫及數據中心需求，利好工業及專門房託。其次，環球人口老化，醫療需求持續上升，帶動醫療保健房託的長線增長。最後，環球經濟復甦，帶動零售及住屋需求回升，有助支持零售及住宅房託。

從歷史表現來看，環球房託在不同的市場及利率周期下，長線回報跑贏環球股票。而近20年來美國兩次加息周期中，環球房託均錄得正回報。只要經濟持續增長，環球房託的派息可望跟隨上升，有助對抗利率上升風險。

總括而言，我們認為環球房託的股息率相對吸引、能有效對沖通脹、亦能受惠於環球新興趨勢。投資組合加入環球房託，將有助提升組合收益。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

撰文 : 宏利投資管理

欄名 : 基金卓見

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