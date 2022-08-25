  • 28°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】眾安在綫上半年按年轉蝕　淨虧損逾6.2億元人民幣　ZA Bank客量逾60萬人、貸款餘額逾40億港元

股市 17:32 2022/08/25

分享：

分享：

眾安在綫 （06060） 公布，今年上半年歸屬於股東的淨虧損約為6.22億元人民幣，主要歸因於投資收益大幅減少，及公司以美元計價的債券產生匯兌損失。去年同期則錄得歸屬於股東的淨利潤7.55億元人民幣。維持不派中期息。

保險板塊方面，該公司指，今年上半年，實現承保利潤8072.2萬元人民幣，按年增長63.4%，今年權益市場表現疲軟，導致投資收入下滑，以及美元升值導致公司以美元為計價的票據產生匯兌損失超過3億元人民幣，以上導致保險板塊收益扭盈為虧。就承保業務，期內賠付率為56.2%，按年增6.8個百分點；費用率43%，按年降7個百分點；綜合成本率99.2%，按年降0.2個百分點。

科技板塊方面，該公司指，科技分部實現其他收入2.36億元人民幣，其中科技輸出收入為2.34億元人民幣，按年降 12%，主要因為上半年國內疫情反覆導致項目交付延期和商務拓展受到短期影響，但上半年該公司持有股份的Grab上市，實現投資收益幫助進一步收窄科技板塊的淨虧損情況，基於此上半年科技板塊的淨虧損約為0.16億元人民幣，較去年同期改善約1.21億元人民幣。

ZA Bank半年收入1.53億元人民幣　按年增逾倍

銀行板塊方面，該公司指，眾安銀行（ZA Bank）現處於業務高速增長期，今年上半年分部收入增長達約106.7%，達到1.53億元人民幣，而淨虧損率進一步收窄，凸顯科技賦能的降本增效。其他板塊方面，主要指在香港的數字生活保險板塊ZA Insure，今年上半年保費同比增長超過60倍，而該板塊的淨虧損主要源於處於經營早期的眾安人壽以及其他子公司的業務及管理費用支出。

業績公告提到，截至今年6月30日，ZA Bank有超過60萬零售用戶，存款餘額超過80億港元，貸款餘額超過40億港元。報告期內，ZA Bank收入達約1.53億元人民幣，按年增長106.7%；虛擬保險ZA Insure則實現總保費收入2.56億元人民幣，按年增長約61倍。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【盈警】眾安在綫料上半年轉蝕6.5億至7.5億人幣　主因投資收益大跌及債務的滙兌損失

編輯：胡學能

港股 眾安在線（06060） 虛擬銀行 眾安銀行

上一篇文章

【業績｜內險股】國壽純利按年大減約38％至254億元人民幣　不派中期息

下一篇文章

今日財經精選（2022年8月25日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？
【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？
【打風消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　料周五仍有幾陣驟雨（不斷更新）
【打風消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　料周五仍有幾陣驟雨（不斷更新）
【港股收市】京東嗶哩嗶哩齊升一成　恒指升699點、科指彈6%　友邦升近半成、蒙牛急彈9%
【港股收市】京東嗶哩嗶哩齊升一成　恒指升699點、科指彈6%　友邦升近半成、蒙牛急彈9%
【美股期貨】美股期貨突然走高　道指期貨升243點、納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨突然走高　道指期貨升243點、納指期貨升1%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款