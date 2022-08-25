【虛擬銀行】眾安在綫上半年按年轉蝕　淨虧損逾6.2億元人民幣　ZA Bank客量逾60萬人、貸款餘額逾40億港元

眾安在綫 （06060） 公布，今年上半年歸屬於股東的淨虧損約為6.22億元人民幣，主要歸因於投資收益大幅減少，及公司以美元計價的債券產生匯兌損失。去年同期則錄得歸屬於股東的淨利潤7.55億元人民幣。維持不派中期息。

保險板塊方面，該公司指，今年上半年，實現承保利潤8072.2萬元人民幣，按年增長63.4%，今年權益市場表現疲軟，導致投資收入下滑，以及美元升值導致公司以美元為計價的票據產生匯兌損失超過3億元人民幣，以上導致保險板塊收益扭盈為虧。就承保業務，期內賠付率為56.2%，按年增6.8個百分點；費用率43%，按年降7個百分點；綜合成本率99.2%，按年降0.2個百分點。

科技板塊方面，該公司指，科技分部實現其他收入2.36億元人民幣，其中科技輸出收入為2.34億元人民幣，按年降 12%，主要因為上半年國內疫情反覆導致項目交付延期和商務拓展受到短期影響，但上半年該公司持有股份的Grab上市，實現投資收益幫助進一步收窄科技板塊的淨虧損情況，基於此上半年科技板塊的淨虧損約為0.16億元人民幣，較去年同期改善約1.21億元人民幣。

ZA Bank半年收入1.53億元人民幣 按年增逾倍

銀行板塊方面，該公司指，眾安銀行（ZA Bank）現處於業務高速增長期，今年上半年分部收入增長達約106.7%，達到1.53億元人民幣，而淨虧損率進一步收窄，凸顯科技賦能的降本增效。其他板塊方面，主要指在香港的數字生活保險板塊ZA Insure，今年上半年保費同比增長超過60倍，而該板塊的淨虧損主要源於處於經營早期的眾安人壽以及其他子公司的業務及管理費用支出。

業績公告提到，截至今年6月30日，ZA Bank有超過60萬零售用戶，存款餘額超過80億港元，貸款餘額超過40億港元。報告期內，ZA Bank收入達約1.53億元人民幣，按年增長106.7%；虛擬保險ZA Insure則實現總保費收入2.56億元人民幣，按年增長約61倍。

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編輯：胡學能