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輝瑞新冠藥Paxlovid被指 對較年輕族群效用低

環球社會熱點 18:15 2022/08/25

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美國早前已授權藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠肺炎病毒口服藥Paxlovid，可用於治療有住院風險的確診病例。來自以色列的一項大型研究顯示，Paxlovid對於較年輕新冠患者幾乎沒有太大效用，但有效減低年長者的住院及死亡風險。

拜登減免美國學生貸款多達2萬美元 料4300萬人受惠 【下一頁】

以色列研究人員周三（24日）在國際期刊《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）發表研究。研究已獲同儕評審，搜集當地大型衛生系統數據，找來10.9萬名已接種新冠疫苗、已打針的確診人士，以及未打針的新冠患者，當中有近4,000人服用Paxlovid治療。

研究顯示，65歲或以上患者確診後不久服用Paxlovid，住院率及死亡風險分別減低73%及79%，與美國或其他國家進行的早期結果一致。

但研究發現，40歲至65歲患者住院或死亡風險並無顯著下降，認為Paxlovid對治療64歲以下的年輕患者幾乎沒有、或僅有輕微效用。

北韓發現4宗疑似發燒個案 接壤中國邊境傳有惡性傳染者 【下一頁】

美國食品藥物管理局（FDA）去年底批准，Paxlovid可用於12歲或以上高危人群，美國政府已花費超過100億美元（780億港元）採購Paxlovid，至今已開出逾390萬張Paxlovid處方。當局上周放寬容許藥劑師開Paxlovid藥予患者。

明尼蘇達大學研究員兼醫生David Boulware指，Paxlovid對於高風險族群如長者及免疫系統受損的人士相當重要，但對於絕大多數民眾來說，Paxlovid並無太多好處。

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責任編輯：郭麗明

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