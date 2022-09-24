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【劉‧住保鮮期@iM網欄】Hea住瑰麗酒店 嘆英式F&M午餐

名人薈萃 12:00 2022/09/24

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有些時候隨心出發去旅行或度假，感覺確實不錯，尤其現在旅遊網站手機Apps多麼盛行的年代，來一個簡單的兩日一夜酒店消閑度假，真的「話咁易」！

同場加映：【青姐話】重心再下移  止蝕恐太遲

剛好要為家人慶祝生日，選擇到尖沙咀瑰麗酒店度假。我們訂了海景套房和高級海景套房，分別是望向鯉魚門和港島灣仔海景。這裏的客房面積偏大，洗手間、浴缸、淋浴間、化妝間和衣帽間，加起來差不多佔整個房間的一半，感覺舒適奢華，難怪被TripAdvisor 譽為香港最佳十大豪華酒店之一。高樓大廈坐落在港島漂亮的山脊線前倍添優雅，與充滿藝術氛圍的海景酒店房間，輕鬆達致窗外室內融為一體，置身其中身心放鬆。可惜除此之外，酒店設施頗為不足，泳池受防疫規例限制，提供可預約的時段少之又少， 平台公園亦不開放供住客享用，健身室又只開放約15小時，重點消閑活動只限於在K11 Musea使用優惠券購物。就連度假都只限於購物消費，真是大煞風景。

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整個兩日一夜的行程，餐飲方面比較出色的並不是酒店的餐廳如Holt’s Cafe或中菜彤福軒的指定套餐。反而是位於酒店地面的英國皇室御用餐飲茶葉餅食品牌Fortnum & Mason開設的餐廳，它亦是全球唯一一間海外開設的分店。甫入F&M大堂，便被它過百種茶葉及特色茶具擺設所吸引，再經過如皇室花園般設計的長樓梯直上2樓餐廳，再面對著180度全維港景開始用餐，傾刻心情也變得興奮。

餐飲住宿包括的二人套餐有，頭盤：蕃茄凍湯配西瓜青瓜及菲達芝士，蘇格蘭蛋配黑布丁加英式酸辣醬；主菜：慢煮豬肉配鼠尾草牛油烤蘋果和紅椰菜，以及紅菜頭意大利飯配羊奶芝士及松子仁。當然，你亦可額外付費品嚐餐廳的英式經典菜式威靈頓牛柳。而餐後甜品則有：丹尼斯-咖啡酒朱古力、白蘭地脆餅、特濃咖啡和雲呢拿雪糕，另外還有檸檬撻配法式酸忌廉。以上各款美食都有驚喜，食物美味之餘賣相亦相當吸引，例如蘇格蘭蛋配黑布丁加英式酸辣醬，能做到外脆內軟，味道微酸帶辣，流心蛋滑且香，直接提振客人食慾。肉汁豐富的烤豬肉配烤蘋果，每一啖都有雙重口感，皆因水果內的蛋白酵素，能直接令豬肉的肉質變得鬆軟。所以，每一口烤豬加蘋果，焦香的味道、鬆軟的肉質和水果的鮮甜互相交集，吃着吃着真的其味無窮。

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由於F&M自維多利亞時代皇室御用餐飲餅食品牌，餐廳內充斥着傳統英式貴族格調，每張餐桌都有身穿像管家服飾（女侍應也需結領呔）的外籍/本地侍應負責接待，讓客人在用餐時間內感覺像貴族，滿足了不少虛榮心。這趟Fortnum & Mason 的用餐體驗，為瑰麗酒店這個宅度假套餐，挽回不少分數。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

作者劉泳錡_簡介：
曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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餐飲 尖沙咀 K11 MUSEA 香港 酒店

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