【劉‧住保鮮期@iM網欄】Hea住瑰麗酒店 嘆英式F&M午餐

有些時候隨心出發去旅行或度假,感覺確實不錯,尤其現在旅遊網站手機Apps多麼盛行的年代,來一個簡單的兩日一夜酒店消閑度假,真的「話咁易」!

剛好要為家人慶祝生日,選擇到尖沙咀瑰麗酒店度假。我們訂了海景套房和高級海景套房,分別是望向鯉魚門和港島灣仔海景。這裏的客房面積偏大,洗手間、浴缸、淋浴間、化妝間和衣帽間,加起來差不多佔整個房間的一半,感覺舒適奢華,難怪被TripAdvisor 譽為香港最佳十大豪華酒店之一。高樓大廈坐落在港島漂亮的山脊線前倍添優雅,與充滿藝術氛圍的海景酒店房間,輕鬆達致窗外室內融為一體,置身其中身心放鬆。可惜除此之外,酒店設施頗為不足,泳池受防疫規例限制,提供可預約的時段少之又少, 平台公園亦不開放供住客享用,健身室又只開放約15小時,重點消閑活動只限於在K11 Musea使用優惠券購物。就連度假都只限於購物消費,真是大煞風景。

整個兩日一夜的行程,餐飲方面比較出色的並不是酒店的餐廳如Holt’s Cafe或中菜彤福軒的指定套餐。反而是位於酒店地面的英國皇室御用餐飲茶葉餅食品牌Fortnum & Mason開設的餐廳,它亦是全球唯一一間海外開設的分店。甫入F&M大堂,便被它過百種茶葉及特色茶具擺設所吸引,再經過如皇室花園般設計的長樓梯直上2樓餐廳,再面對著180度全維港景開始用餐,傾刻心情也變得興奮。

餐飲住宿包括的二人套餐有,頭盤:蕃茄凍湯配西瓜青瓜及菲達芝士,蘇格蘭蛋配黑布丁加英式酸辣醬;主菜:慢煮豬肉配鼠尾草牛油烤蘋果和紅椰菜,以及紅菜頭意大利飯配羊奶芝士及松子仁。當然,你亦可額外付費品嚐餐廳的英式經典菜式威靈頓牛柳。而餐後甜品則有:丹尼斯-咖啡酒朱古力、白蘭地脆餅、特濃咖啡和雲呢拿雪糕,另外還有檸檬撻配法式酸忌廉。以上各款美食都有驚喜,食物美味之餘賣相亦相當吸引,例如蘇格蘭蛋配黑布丁加英式酸辣醬,能做到外脆內軟,味道微酸帶辣,流心蛋滑且香,直接提振客人食慾。肉汁豐富的烤豬肉配烤蘋果,每一啖都有雙重口感,皆因水果內的蛋白酵素,能直接令豬肉的肉質變得鬆軟。所以,每一口烤豬加蘋果,焦香的味道、鬆軟的肉質和水果的鮮甜互相交集,吃着吃着真的其味無窮。

由於F&M自維多利亞時代皇室御用餐飲餅食品牌,餐廳內充斥着傳統英式貴族格調,每張餐桌都有身穿像管家服飾(女侍應也需結領呔)的外籍/本地侍應負責接待,讓客人在用餐時間內感覺像貴族,滿足了不少虛榮心。這趟Fortnum & Mason 的用餐體驗,為瑰麗酒店這個宅度假套餐,挽回不少分數。

作者劉泳錡 _ 簡介:

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

