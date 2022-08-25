日本警察廳長官中村恪 就安倍晉三遇刺引咎辭職

日本前首相安倍晉三上月初於奈良街頭演講期間遇刺身亡，日本警方的保安工作為人詬病。日本警察廳長官中村恪周四（25日）宣布引咎辭職，成為因安倍遇刺一案下台的最高級別官員。

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中村恪周四向日本國家公共安全委員會報告安倍遇刺事件的保安狀況調查結果後，出席記者會宣布他已經為未能阻止槍擊案一事發生，向委員會提出辭職。

他表示警方在檢視新的保安計劃過程中，明白到問題根源為存在多年的現行制度局限性，就是當地警方需要獨自承擔保安責任。當局決定重組架構，重新展開安全職責。

警察廳當日公布了調查結果及建議改善措施。有8名負責審查事發當日影片的安全專家表示，保鑣本來可以掩護安倍，或者在頭兩槍相隔的2.5秒將他拉出射程範圍外，就能夠挽回安倍的生命。

調查結果顯示警員之前欠缺溝通，造成保安漏洞。安倍在一個有圍欄包圍的小區域準備開始演講前，一名本來站在圍欄外留意安倍身後情況的縣警自行移動位置及轉為面向觀眾，卻並無知會站在距離較遠位置的上司或其他警員。

警察廳認為如果警方事先以具體方式確定襲擊的風險，本應有能力阻止今次襲擊。

警察廳為 加強對重要人物的保安措施，將與 日本國家安全保障局合作 設立一個新部門，也會增加警察廳擔任重要人物 保鑣的警員人數一倍。

另外，奈良縣警察本部長鬼塚友章也宣布辭職。

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責任編輯：鄭錦玲