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【加價熱潮】受全球通脹升溫所累 Sony上調主要地區PS5主機價格 香港區建議零售價增加400元

環球政經 21:21 2022/08/25

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Sony新一代的PS5遊戲主機，全球不少機迷至今依然一機難求，但索尼互動娛樂（SIE）今日就發表了一個令不少機迷傷心的消息，那就是PS5的價格將會在全球主要地區上調，索尼互動娛樂總裁Jim Ryan就將加價歸咎於經濟原因。

【溫股知新】港股仍未跌夠   科技股莫強求

Jim Ryan在PlayStation Blog表示，全球經濟環境無疑是世界各地許多人正在經歷的挑戰。Sony看到全球高通脹率以及不利的貨幣趨勢，影響著消費者並給許多行業帶來壓力；而基於這些充滿挑戰的經濟狀況，索尼互動娛樂唯有作出「艱難的決定」，上調歐洲、中東、非洲、亞太地區、拉丁美洲及加拿大的PS5建議零售價。受影響型號包括PS5藍光光碟機版及PS5數碼版，而美國市場就不受加價影響。加價時間基本是即時執行，除了日本市場會由今年9月15日才開始。

最新PS5建議零售價：

香港

PS5藍光光碟機版：港幣4,380元（上調港幣400元）

PS5數碼版：港幣3,580元（上調港幣400元）

中國

PS5藍光光碟機版：人民幣4,299元（上調人民幣400元）

PS5數碼版：人民幣3,499元（上調人民幣400元）

台灣

PS5藍光光碟機版：新台幣17,580元（上調新台幣1,600元）

PS5數碼版：新台幣14,580元（上調新台幣1,600元）

歐洲

PS5藍光光碟機版：549.99歐元（上調50歐元）

PS5數碼版：449.99歐元（上調50歐元）

英國

PS5藍光光碟機版：479.99英鎊（上調30英鎊）

PS5數碼版：389.99英鎊（上調30英鎊）

日本（2022年9月15日起）

PS5藍光光碟機版：連稅60,478日圓（上調5,500日圓）

PS5數碼版：連稅49,478日圓（上調5,500日圓）

澳洲

PS5藍光光碟機版：799.95澳元（上調50澳元）

PS5數碼版：649.95澳元（上調50澳元）

墨西哥

PS5藍光光碟機版：14,999墨西哥披索（上調1,000墨西哥披索）

PS5數碼版：12,499墨西哥披索（上調1,000墨西哥披索）

加拿大

PS5藍光光碟機版：649.99加拿大元（上調20加拿大元）

PS5數碼版：519.99加拿大元（上調20加拿大元）

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責任編輯：嚴浩文

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