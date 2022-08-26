C朗過億葡萄牙豪宅傳升級 想剷平高球場會所保靚景

葡萄牙球星C朗拿度步入職業生涯尾聲，早已在家鄉買地起豪宅，準備迎接退休生活。英國媒體報稱，C朗葡萄牙的豪宅鄰近一間高爾夫球場的會所及停車場，他被指打算一併購買，確保私隱及增加其他用途，建造成本估計將超過原本估算的1,700萬英鎊。

C朗葡萄牙巨資建豪宅 準備返家鄉退休生活 【下一頁】

年屆37歲的C朗（Cristiano Ronaldo）早前被英媒揭露，在首都里斯本附近的海邊城市Quinta da Marinha購入地皮，興建造價預計1,700萬英鎊（約1.58億港元）的豪宅。但消息人士指C朗與頂級設計師Vitor Vitorino再次商討後後，成本將進一步上升。

消息人士稱C朗有意購買豪宅附近的高爾夫球場會所及停車場，確保豪宅未來視野無阻擋及興建車道，更指價錢不是問題。C朗代表律師據悉已接觸高爾夫球場擁有人Miguel Champalimaud洽談。

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C朗轉會傳聞滿天飛 本尊IG留言：專訪解畫 【下一頁】

據悉，周薪高達50萬英鎊（約465萬港元）的C朗以高價打造佔地約1.2萬呎豪宅，與伴侶Georgina Rodriguez及5名子女同住，工程預計最快明年初完成。

豪宅將擁有多間套房，全部可享受無敵海景，另有室內外泳池﹑電影院﹑按摩室及遊戲房等娛樂設施，更有一個可容納30部超級跑車的車庫。

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責任編輯：吳漢培