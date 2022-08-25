【PS5加價】Sony調漲各國PS5售價　香港會否同步加價？

▲ Sony（索尼）發言人表示，因為利率上升等經濟壓力，將提高PlayStation 5（PS5）遊戲機在歐洲、日本和英國等市場的價格。（法新社圖片）

Sony（索尼）發言人表示，因為利率上升等經濟壓力，將提高PlayStation 5（PS5）遊戲機在歐洲、日本和英國等市場的價格。

【香港經濟】7月出口貨值跌8.9% 連跌3個月遜市場預期

路透社報道，Sony總裁暨執行長Jim Ryan表示，基於全球經濟環境、高通脹率與貨幣匯率趨勢影響，決定調漲歐洲、中東與非洲、亞太、拉丁美洲以及加拿大等特定地區市場的PS5主機建議零售價格，惟美國則維持原價。

他亦稱，公司目前的主要任務之一，是改善PS5的供應狀況，以便讓更多玩家能夠享受 PS5主機的娛樂體驗。

價格調漲後，歐洲PS5 UHD藍光光碟機版及PS5數字版售價均將上漲50歐元（約392.38港元），增至549.99歐元（約4316.06港元）及449.99歐元（約3531.31港元）；英國同步調漲30英鎊（約278.78港元），增至479.99英鎊（約4460.37港元）及389.99英鎊（約3624.03港元）；日本同步調漲5500日圓（約316.10港元），增至5萬4980日圓（約3159.89港元）及4萬4980日圓（約2585.16港元）；中國內地同步調漲400元人民幣（約458.07港元），增至4299元人民幣（約4923.12港元）、3499元人民幣（約4006.98港元）。

至本文發布前，SONY香港官網並未公開相關訊息，故未知本地售價會否同步調整。

【航空】製造商CFM引擎供應不足 波音擬動用庫存維持737 MAX交付

【零售】消費券帶動玩具遊戲銷售 商戶8月銷售按月升2成

責任編輯：李智美