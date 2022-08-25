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【業績｜內險股】國壽純利按年大減約38％至254億元人民幣　不派中期息

股市 17:39 2022/08/25

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國壽 （02628） 公佈中期業績，上半年收入5166.7億元，按年跌3.8％。純利254.16億元，按年大減約38％。每股基本盈利0.9元。上半年新業務價值為257.45億元，按年少13.8％。不派中期息，去年同樣不派中期息。

期內，國壽總保費收入4399.69億元，按年微跌0.5％。其中，首年期交保費798.38億元，按年跌1％；續期保費3006.11億元，按年少2.5％，因受部份產品續期止收影響。

14個月及26個月保單持續率分別是85.1％及76.5％，分別較去年同期跌3.9個百分點及5.1個百分點。內含價值1.25萬億元，按年升3.9％。退保率0.51％，按年少0.16個百分點。

投資表現方面，國壽上半年總資產規模5.17億元，較去年底多5.8％；總投資收益985.42億元，按年跌16.2％。總收益率4.21%，按年跌148個基點。集團指上半年國內債券收益率處歷史低位，固收類資產配置壓力加大，連同A股市場大跌，為投資管理帶來較大挑戰。集團根據利率波動和資產供給，靈活調整傳統固收資產配置，並把握權益市場調整過往中的長期配置機會，以加大另類投資模式創新。

個險銷售人力74.6萬人，較去年底少9％。同時，銀保渠道保費增長23.7％至426.09億元，當中續期保費按年增加15.5％，佔渠道戀保費比重約6成。

國壽表示，中國經濟發展當前面臨不確性因素增多，人身險行業展期處於企穩築底階段，但看好長期前景。國壽又表示，市場利率低位運行 ，信用風險有所提升 ，權益市場震盪為主，符合配置要求的優質資產稀缺 ，公司面臨息類品種收益率持續下行和投資組合總體收益波動加大的雙重壓力 。公司將堅持以資產負債管理為引領 ，進一步優化資產配置結構 ，靈活調整投資策略應對市場變化 。

 

 

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