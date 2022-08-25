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【中石油857】中石油中期多賺55%　派息0.20258元人民幣

股市 16:54 2022/08/25

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中石油 （00857） 截至今年6月30日止6個月，純利823.91億元人民幣，按年升55.3%，基本每股收益0.45元人民幣，中期股息每股0.20258元人民幣。

期內營業收入16,146.21億元人民幣，按年升36.9%。海外油氣業務方面，今年上半年，集團原油產量451.9百萬桶，按年增長2%；可銷售天然氣產量為2358.2十億立方英尺，增長4.4%；油氣當量產量845百萬桶，增長3.1%。

上半年煉油業務面對需求降挑戰

煉油與化工業務方面，上半年，集團煉油業務積極應對汽油、航空煤油需求下降等挑戰， 堅持以銷定產、以效定產，動態調整優化產品結構、柴汽比和裝置負荷。加工原油597.5百萬桶，按年降1.4%；生產成品油5,151萬噸，按年降6.2%，低硫船用燃料油、石油焦、石蠟產量實現較快增長。

管理層展望下半年，受通脹、加息和地緣政治等因素影響，世界經濟面臨下行風險；隨着國內疫情得到有效控制及穩經濟各項政策進一步落地見效，中國經濟將續保持回升勢頭，整體運行在合理區間。國際原油市場總體維持緊平衡狀態，國際原油價格將保持高位震盪；國內成品油市場消費逐步恢復，但隨着供應量不斷增加，市場競爭將更激烈。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

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