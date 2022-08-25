【業績│地產股】信置全年度基礎溢利按年跌36.7%　末期息增至42仙　現價股息率近5厘

▲ 信置全年度基礎溢利按年跌36.7% 末期息42仙 現價股息率近5厘

信和置業 （00083） 收市後公布，截至6月底止全年，淨溢利為57.4億元，按年跌40.5%，撇除投資物業公平值變動後，基礎溢利為65.3億元，按年跌36.7%。信置擬派末期息42仙，按年升2.4%，計及中期息15仙，全年共派息57仙。信置全日微跌0.3%，收報11.62元，以此計算，現價股息率約4.9厘。

期內，收入按年跌36.6%至155.5億元。集團應佔物業銷售收入為108.4億元，按年跌41.7%，主要來自出售位於白石角的逸瓏灣8之住宅單位及車位，以及出售包括位於觀塘的凱滙、西貢的133 Portofino 及漳州的信和•御龍天下等項目餘下住宅單位及車位。

信置指，將有多個新項目推售，位於將軍澳的凱柏峰 III及中環的ONE CENTRAL PLACE已獲發預售樓花同意書，並預期今財年將有另外三個住宅項目將獲發預售樓花同意書，包括位於元朗的柏瓏第二期、黃竹坑站第四期物業發展項目及油塘通風樓物業發展項目。

截至6月底止，土地儲備應佔樓面面積約2040萬平方呎，當中商業佔45.7%，住宅佔29.9%。以土地狀況劃分，發展中物業為680萬平方呎、投資物業和酒店為1210萬平方呎，及已完成的銷售物業為150萬平方呎。

信置指，雖然最近幾輪加息可能對地產行業構成壓力，然而香港住宅市場仍具復原力及基本因素良好。近月市場成功的住宅物業銷售反映香港的住屋需求依然強勁。集團對香港物業巿場前景保持審慎樂觀。

相關文章：

【慈善活動】信和集團黃廷方慈善基金向8間社福機構各捐出100萬元 支援基層家庭學童及長者等

【業績│本港地產股】信置上半財年基礎盈利倍增至逾43億元、中期息升至0.15元 黃志祥：港樓前景審慎樂觀

【業績｜地產股】嘉華國際半年核心盈利升1.2倍 中期息7仙 股息率達7厘

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

編輯：袁諾曦