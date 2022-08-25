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【新股IPO】中國中免成去年6月以來香港最大規模IPO 瑞銀：基本面不俗發展前景仍被外界看好

股樓投資 17:36 2022/08/25

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中國中免（01880）正式掛牌，並以其淨集資約158.92億元成為年內本港市場最大規模IPO，盡管近期市況反覆，新股氣氛淡靜，中國中免首日上市表現亦未見突出，穩守招股價158元收市，不過由於其基本面不俗，其發展前景仍被外界看好。瑞銀指出，中國中免香港上市取得了幾大重要里程碑，分別是自2021年6月以來，香港市場最大規模的IPO、過往7年來最大A股上市企業的H股發行，同時也是國有A股上市公司進行H股IPO發行中，折讓率最低的企業。該行指出，該股是有史以來亞洲最大零售IPO，11年來全球規模最大零售IPO、16年來全球規模最大的旅遊業IPO。

 

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管郭自力表示，中國中免的基本面依然穩健，發展前景良好，頂級長綫投資者、主權基金以及全球戰略投資者的強烈都熱衷投資於中國中免，希望借此成功發行鼓勵更多的發行人進行新股集資，期待內地及香港的股票市場能夠在未來半年到1年內得以復甦。

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瑞銀全球投行部中國區消費、醫療、房地產行業主管諶戈表示，中國中免將特別受惠於內地消費者對提升生活品質的追求，投資者對中國中免的認可也體現在本次發行的認購水準上，從而使其成為國有企業中，A股及H股兩者折讓率最低的企業之一，相信對其他優秀的中國發行人來說，有積極推動作用。

【新股IPO】中國中免1880明日掛牌 公開發售輕微超購 中籤率100% 暗盤跌4.75% 一手帳面蝕750元【見下頁】

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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記者：張以正

 

 

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中國中免（01880） 中國中免（滬：601888） IPO 港股

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