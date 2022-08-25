【Meta】Meta Quest取消連結Facebook帳號規定　用戶需以新帳號登入

Meta推出VR頭戴裝置Meta Quest後，用戶使用時需要連結Facebook帳號。Meta為了積極推廣全新Meta帳號及Meta Horizon服務，將更改Meta Quest的登入方式，要求用戶在2023年1月1日以前透過使用新帳號方式進行登入。

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以往用戶使用Meta Quest裝置時，必須以個人Facebook帳號登入，而Meta日前在更新消息中宣佈，將啟用全新Meta帳號，並且能與Meta Horizon服務個人資料連接。據悉，公司改變登入方式，估計是與用戶不想綁定個人Facebook帳號等訴求有關，同時該調整也能避免Meta發展其元宇宙業務時，被人質疑是否利用自家Facebook服務，並且讓使用者個人Facebook帳號只用於線上社交互動。

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全新Meta帳號可以透過Facebook、Instagram等既有帳號登入，同時也能透過電子郵件申請。

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責任編輯：廖淑瑩

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