  • 28°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Meta】Meta Quest取消連結Facebook帳號規定　用戶需以新帳號登入

科技 19:00 2022/08/25

分享：

分享：

Meta推出VR頭戴裝置Meta Quest後，用戶使用時需要連結Facebook帳號。Meta為了積極推廣全新Meta帳號及Meta Horizon服務，將更改Meta Quest的登入方式，要求用戶在2023年1月1日以前透過使用新帳號方式進行登入。

【Facebook漏洞】Facebook疑現嚴重漏洞 藝人專頁遭不明用戶洗版

以往用戶使用Meta Quest裝置時，必須以個人Facebook帳號登入，而Meta日前在更新消息中宣佈，將啟用全新Meta帳號，並且能與Meta Horizon服務個人資料連接。據悉，公司改變登入方式，估計是與用戶不想綁定個人Facebook帳號等訴求有關，同時該調整也能避免Meta發展其元宇宙業務時，被人質疑是否利用自家Facebook服務，並且讓使用者個人Facebook帳號只用於線上社交互動。

【元宇宙】Mark Zuckerberg虛擬分身成笑柄 急發布新圖片承諾更新Horizon Worlds補鑊

全新Meta帳號可以透過Facebook、Instagram等既有帳號登入，同時也能透過電子郵件申請。

【用戶私隱】被揭監控用戶輸入內容 TikTok：編碼僅用於性能監控

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【遙距醫療】 亞馬遜進軍衛生保健行業受挫　宣布關閉遙距醫療服務Amazon Care
今日
【遙距醫療】 亞馬遜進軍衛生保健行業受挫　宣布關閉遙距醫療服務Amazon Care
【YouTube】觀看節目更方便　YouTube TV或推同一畫面支援多個直播串流功能
今日
【YouTube】觀看節目更方便　YouTube TV或推同一畫面支援多個直播串流功能

你可能感興趣

【遙距醫療】 亞馬遜進軍衛生保健行業受挫　宣布關閉遙距醫療服務Amazon Care
今日 13:31
【遙距醫療】 亞馬遜進軍衛生保健行業受挫　宣布關閉遙距醫療服務Amazon Care
【YouTube】觀看節目更方便　YouTube TV或推同一畫面支援多個直播串流功能
今日 14:29
【YouTube】觀看節目更方便　YouTube TV或推同一畫面支援多個直播串流功能
移動裝置 科技產品 元宇宙 Meta VR Instagram Facebook

下一篇文章

【電動車】利用3年時間　Volvo解鎖貨車全面電動化關鍵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14】蘋果9月8日凌晨1時舉行秋季發佈會　iPhone 14系列手機將登場
【iPhone 14】蘋果9月8日凌晨1時舉行秋季發佈會　iPhone 14系列手機將登場
【電子郵件】微軟證實免費版Outlook廣告將會增加　避開廣告只能「課金解決」
【電子郵件】微軟證實免費版Outlook廣告將會增加　避開廣告只能「課金解決」
【Facebook漏洞】Facebook疑現嚴重漏洞　藝人專頁遭不明用戶洗版
【Facebook漏洞】Facebook疑現嚴重漏洞　藝人專頁遭不明用戶洗版
【YouTube】觀看節目更方便　YouTube TV或推同一畫面支援多個直播串流功能
【YouTube】觀看節目更方便　YouTube TV或推同一畫面支援多個直播串流功能
【三星SSD】三星推990 Pro系列SSD　性能較上一代提升55%
【三星SSD】三星推990 Pro系列SSD　性能較上一代提升55%
【蘋果動向】多工系統問題多　iPadOS 16料未能9月登場
【蘋果動向】多工系統問題多　iPadOS 16料未能9月登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款