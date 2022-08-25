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特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」

環球社會熱點 17:15 2022/08/25

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美國前總統特朗普行為出眾，經常捲入爭議。特朗普女婿庫什納接受訪問時表示，若特朗普行為如普通人般正常，應該未能當選美國總統。庫什納表示，特朗普是一個非常獨特的人，美國政治制度需要他所帶來的衝擊。

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庫什納（Jared Kushner）周三（24日）出席《霍士新聞》節目，期間談及外父特朗普（Donald Trump）。庫什納表示，民眾經常猜測特朗普的真實性格，但其實早已展露在大家眼前。

庫什納亦指，另一個外界對特朗普常見的批評正是希望他的行徑如常人般正常。但庫什納認為，若特朗普真的如普通人般，應該就不會當選總統（probably wouldn't have been president）。

特朗普女婿出回憶錄 自爆白宮任職患癌史 【下一頁】

庫什納讚揚特朗普性格獨特，經常從外圍尋找解決問題的方法。他認為美國政治制度非常良好，但需要一些外來的衝擊，而特朗普正正可以做到。庫什納更指，特朗普在相關方面做得愈來愈好。

庫什納回憶錄《 Breaking History》本周二（23日）剛剛出版，內容關於他任職白宮高級顧問的經歷。庫什納透露，特朗普已閱讀自己的作品部分內容，並獲得對方讚揚。

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責任編輯：李俊儀

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