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【房託REITs】房託基金協會成立　冀擴闊投資者基礎及吸引更多資金流入　港房託數目不及星但資產值較高

股市 16:34 2022/08/25

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【房託REITs】房託基金協會成立　冀擴闊投資者基礎及吸引更多資金流入　港房託數目不及星但資產值較高

香港房託基金協會正式成立，協會主席兼領展 （00823） 行政總裁王國龍表示，現時無論監管機構或政府，均無平台推動房託發展，希望透過協會提高公眾對房託基金的認識，擴闊投資者基礎，吸引更多房託來港上市，並向政策制定者傳達業界意見。

王國龍指，1年多前與協會另外兩位榮譽創會會長越秀房託 （00405） 主席林德良及順豐房託 （02191） 行政總裁翟迪強碰面，大家都希望為香港房託作出貢獻，因此開始籌備協會成立。

房託業務升幅大於利率  不一定會出現減值

在推動中港房託互聯互通方面，林德良稱，金管局於去年5月已做報告，深圳交易所也有商議，但首要解決中港房託以不同模式上市的問題，目前本港房託以公司模式上市，內地則以信託模式上市。

加息周期會削弱房託吸引力，翟迪強認為，加息對所有借貸公司均有影響，不同公司的影響程度不同，難以一概而論。王國龍補充，只要房託業務上升幅度大於利率升幅，加息不一定會令房託出現減值。他強調，未來要加強投資者教育，令他們明白房託在波動市下是相對穩健的投資產品。

香港佔亞洲前十大房託一半

現時新加坡上市房託約有40多隻，本港則有10多隻。林德良指，以資產值計，亞洲前十大房託中，香港佔一半，而且新加坡上市的房託資產普遍少於300億元，香港的房託種類也不少，如有寫字樓、酒店、商場、物流等。

對於香港房託交投集中於數隻房託，王國龍稱，每隻房託交投量都有其原因，難一概而論，涉及公司前景、所持物業、投資者興趣等因素，希望未來整個房託行業流通量改善，吸引更多資金流入。林德良補充，房託不少投資者為長線基金及保險資金，不會經常買賣，但公司會「揼石仔做好去」。

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