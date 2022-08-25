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【有相睇】多次講價不成功　代理八號風球晚送票打動業主　外區客1,015萬購映灣園三房

股樓投資 16:43 2022/08/25

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二手樓市成交大減，代理要主動出擊打動業主賣樓。美聯物業李錦榮說，東涌映灣園7座中層H室，三房間隔，實用面積899平方呎，兩個月前放盤，原開價1,180萬元，上月減價至1,100萬元，即遭外區租客睇中，並還價至1,000萬元，但未能達成交易，其後代理在八號風球晚上送票，終用誠意打動業主，而單位則以1,015萬元易手，實用呎價約11,290元。 

從代理提供的相片可見，單位外望海景，內籠企理。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2013年9月以723萬元購入上址，持貨9年，現帳面賺292萬元，物業期內升值約40%。 

【有相睇】啟德逆市誕九龍居屋王 啟朗苑未補價實呎破1.5萬【下一頁

同場加映【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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撰文 : 黃卓賢

映灣園 美聯物業 東涌 二手市場 私人屋苑

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內地人剛獲香港永久居民身份證　喜遇樓市調整期　即鋤價94萬購東涌三房
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