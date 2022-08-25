【有相睇】多次講價不成功　代理八號風球晚送票打動業主　外區客1,015萬購映灣園三房

二手樓市成交大減，代理要主動出擊打動業主賣樓。美聯物業李錦榮說，東涌映灣園7座中層H室，三房間隔，實用面積899平方呎，兩個月前放盤，原開價1,180萬元，上月減價至1,100萬元，即遭外區租客睇中，並還價至1,000萬元，但未能達成交易，其後代理在八號風球晚上送票，終用誠意打動業主，而單位則以1,015萬元易手，實用呎價約11,290元。

從代理提供的相片可見，單位外望海景，內籠企理。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

資料顯示，原業主於2013年9月以723萬元購入上址，持貨9年，現帳面賺292萬元，物業期內升值約40%。

【有相睇】啟德逆市誕九龍居屋王 啟朗苑未補價實呎破1.5萬【下一頁】

同場加映【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機