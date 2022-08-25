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【ESG】星展香港與波司登簽署3500萬美元可持續發展掛鈎貸款　亞洲同類貸款中最大

Hot Talk 16:22 2022/08/25

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星展香港與波司登簽署3500萬美元可持續發展掛鈎貸款。

星展香港與中國羽絨服品牌商波司登 （03998） 簽署總額3500萬美元的可持續發展掛鈎貸款，是波司登首筆可持續發展掛鈎貸款，也是亞洲同類貸款中最大的貸款。 

星展香港的雙邊貸款為波司登經營提供營運資金，而波司登須在1年貸款期內，滿足負責任採購的關鍵績效指標。根據貸款協定，波司登旗下至少95%的羽絨服，須獲得負責任羽絨標準（RDS）認證。RDS標準由全球非營利組織可持續紡織促進會（Textile Exchange）及Control Union Certifications共同開發。

波司登於MSCI ESG評級中獲得BBB級。波司登國際控股有限公司董事局主席兼總裁高德康表示，作為負責任的企業公民，波司登將積極踐行「雙碳」戰略和可持續發展，與各方攜手共同推進產業鏈綠色發展。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，一直以來星展香港致力於可持續發展掛鈎融資，推動客戶實現負責任的業務目標。

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記者：余倩敏

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港股 ESG 可持續發展 波司登（03998） 星展銀行

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