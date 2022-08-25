【美國加息】金管局劉應彬：發展本幣債券市場並建立投資者基礎　可助減低資金外流風險

▲ 【美國加息】金管局劉應彬：發展本幣債券市場並建立投資者基礎 可助減低資本外流風險

金管局附屬機構香港貨幣及金融研究中心（HKIMR），與亞洲開發銀行（ADB）及國際結算銀行（BIS）今合辦「貨幣政策外溢效應」網上研討會。金管局副總裁劉應彬致詞表示，今年初以來，世界各地的央行都收緊貨幣政策，以對抗通脹，美聯儲尤其強硬，隨着全球金融條件收緊，金融市場出現震盪，而與美國的利息正在縮小的關係，亞洲地區開始錄得資金外流。

劉應彬認為，亞洲區內經濟體要增強自身的抗震能力，首要任務是適時採用宏觀審慎政策，以防範經濟的金融失衡和脆弱性，而且要着力發展區內的本地貨幣債券市場，並建立具黏性的國內投資者基礎，這有助減少在困難時期具破壞性資金外流的風險。

亞洲開發銀行：亞洲經濟體財政刺激空間有限

亞洲開發銀行首席經濟學家及經濟研究和區域合作局局長朴之水表示，隨着全球主要央行退出特別寬鬆的貨幣政策，亞洲經濟體只好跟隨美聯儲被動加息，而不能顧及自身的經濟周期。而因為疫情不斷衝擊，亞洲經濟出口雖有恢復，但內需恢復仍不牢固。加上能源和食品價格的上升導致消費不足，以及因為早前疫情消耗了大量財政資源，導致財政刺激的空間有限。

朴指，亞洲開發銀行繼續支持清邁協議多邊合作機制及東盟十加三宏觀經濟研究局對區域宏觀經濟和金融的監測，並通過政策貸款、 緊急援助性貨款、逆周期貸款及特別政策貸款等工具為區域經濟應對金融危機提供更多支持。

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編輯：胡學能