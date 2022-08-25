【港元定存】1年港元定存最高3.3厘 再現破頂息

▲ 打風無阻中小行勇進鬥加港元定存息。

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打風無阻中小行勇進鬥加港元定期存款息！今天（8月25日）雖只得半日市，信銀國際仍提高半年及1年期存息，現時最高是1年期的2.85厘，但不及財務公司進取。

正當昨天（24日）颱風馬鞍突襲港，大眾財務無懼仍出擊，全面加短中長息，當中1年期大幅提高0.3厘，新息率至3.3厘，打破華僑永亨自8月3日推3.18厘以來，「財仔」一躍晉級榜首。

專家指，專攻60歲或以上老友記認購的銀色債券，本周二（23日）正式開賣，料大收旺場，面對競爭，大小港銀爭相出招，勢作攻防戰。市料加息戰料起碼延至中秋節（9月10日），主因有二。既因發行額350億元的銀債於下周五（9月2日）截止，料凍資大約至9月中才解禁，遂料業界力搶耆英的向隅閒資。況且，第三季季結將至，銀行為粉飾窗櫉亦須力挽客戶，以免流失存款。

中銀香港料每人最多獲20手銀債【下一頁】

如以大眾財務的入場費是50萬元，1年穩袋1.65萬元利息，該行亦提供門檻僅10萬元也有3.25厘。

俗稱長者iBond的銀債，今年保底息由3.5厘加至4厘，發行額可加碼至450億元，皆創歷來最高，難怪港銀不敢怠慢，紛以進取加息還擊，致令本周首4天，已創下4個破頂息的紀錄，分別為︰

（1）大眾財務的1年期有3.3厘。

（2）南商新推338天享3.38厘，問鼎長息榜最高，但須300萬元新錢進場，9月13日截止。

（3）渣打香港 （02888） 於本周一（22日）驟加1年期0.2厘，至突破3厘關，成為首間大行提供此超高息，且冠絕發鈔行，拋離滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 的2.1厘。不過，兩間龍頭行的起存額僅1萬元，渣打須200萬元新錢，才享最高特惠息。

（4）同樣，大新昨加半年期0.1厘、至2.9厘升級冠軍，亦創6個月年息的新高。至於頻頻加息的大眾財務，亦把此存期加至追貼富邦的2.8厘，兩行呈雙亞軍。

港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息【下一頁】

惟須提醒，財務公司並不受50萬元存款保險計劃所保障。再者，銀行提供高息優惠普遍具連串附帶條款，例如須是資產總值達100萬元的指定理財戶，且須新資金，甚至是存入大額存款，動輒過百萬元起跳等高端客，符條件才尊享特優年利率。

這兩天暫有4行追趕加息的超速快車，除了財務公司及傳統銀行外，還有工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）。

那邊廂，全球聚焦今天開鑼的央行年會，高盛預估「鮑公」放鴿，9月只加半厘息。可是，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢重申，料美國第二季經濟修訂值，維持按季收縮0.9%，且預測美國7月PCE通脹按年或升6.2%，按月或跌0.1%，核心PCE通脹按年可能升4.6%，按月有機會升0.1%。

廖嘉豪繼續預期，聯儲局9月有機會再加息0.75厘，投資者或需留意在Jackson Hole全球央行行長年會上，或出現鷹派風險，例如儲局主席鮑威爾可能再示意專注於通脹而不是增長擔憂。更鷹派的說法，甚至可能是明確表示，市場可能低估了儲局的政策，或者金融狀況需要進一步收緊。他亦可能會注意到，雖然政策利率接近長期中性水平，但由於持續通脹，目前所謂的中性利率（或適當的政策利率設置）可能較歷史水平要高得多。

另華僑永亨銀行經濟師姜靜指，港元流動性仍然充裕，預計最優惠利率（P）將在年底前僅上調25個基點。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源