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【PS5】Sony於主要地區上調PS5主機價格、最貴要近6千蚊港紙　有一大國無加價

股市 17:54 2022/08/25

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【PS5】Sony於主要地區上調PS5主機價格、最貴要近6千蚊港紙　有一大國無加價

Sony今年7月於財務季度投資者會中拒絕透露PlayStation 5（PS5）會否進行加價，今日（25日）旗下的PlayStation於PlayStation Blog表示，由於全球處於高通脹以及不利的貨幣趨勢，Sony互動娛樂（SIE）決定在歐洲、中東和非洲（EMEA）、亞太（APAC）、拉丁美洲（LATAM）以及加拿大的特定市場提高PS5的建議零售價，美國則「逃過一劫」，今次不會加價。

Sony互動娛樂行政總裁Jim Ryan表示，鑑於當前的全球經濟環境對SIE的業務影響，是次加價是必要的，但公司首要任務仍然是改善PS5的供應狀況，以盡可能讓更多的玩家體驗PS5提供的一切以及其未來發展。

Sony產品近日出現加價，日前（24日）公司宣布，下月1日起將日本銷售的數碼無反相機、E卡口微單相機鏡頭、藍光光盤刻錄機、攝像機、便攜式音頻播放器（包括Walkman）、收音機等共129種產品的出貨價格和建議零售價格，平均加價約8%。

以下為各地區加價後價格：

  • 香港
    • PS5 光碟版 – 4,380港元
    • PS5 數位版 – 3,580港元

  • 台灣

    • PS5 光碟版 – 17,580元新台幣（約4,564港元）

    • PS5 數位版 – 14,580元新台幣（約3,785港元）

  • 歐洲
    • PS5 光碟版 – 549.99歐元（約4,319港元）
    • PS5 數位版 – 449.99歐元（約3,534港元）
  • 英國
    • PS5 光碟版 – 479.99英鎊（約4,465港元）
    • PS5 數位版 – 389.99英鎊（約3,628港元）
  • 日本（2022年9月15日生效）
    • PS5 光碟版 – 60,478日元（含稅）（約3,475港元）
    • PS5 數位版 – 49,478日元（含稅）（約2,843港元）
  • 中國
    • PS5 光碟版 – 4,299元人民幣（約4,922港元）
    • PS5 數位版 – 3,499元人民幣（約4,006港元）
  • 澳大利亞
    • PS5 光碟版 – 799.95澳元（約4,378港元）
    • PS5 數位版 – 649.95澳元（約3,557港元）
  • 墨西哥
    • PS5 光碟版 – $14,999墨西哥比索（約5,927港元）
    • PS5 數位版 – $12,499墨西哥比索（約4,939港元）
  • 加拿大
    • PS5 光碟版 – 649.99加元（約3,948港元）
    • PS5 數位版 – 519.99加元（約3,159港元）

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實習記者：張巧怡

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