【PS5】Sony於主要地區上調PS5主機價格、最貴要近6千蚊港紙　有一大國無加價

上一篇文章
【新股IPO】瑞銀：國際資本仍非常願意投資中國資產 料未來消費及ESG主題受歡迎
Sony今年7月於財務季度投資者會中拒絕透露PlayStation 5（PS5）會否進行加價，今日（25日）旗下的PlayStation於PlayStation Blog表示，由於全球處於高通脹以及不利的貨幣趨勢，Sony互動娛樂（SIE）決定在歐洲、中東和非洲（EMEA）、亞太（APAC）、拉丁美洲（LATAM）以及加拿大的特定市場提高PS5的建議零售價，美國則「逃過一劫」，今次不會加價。
Sony互動娛樂行政總裁Jim Ryan表示，鑑於當前的全球經濟環境對SIE的業務影響，是次加價是必要的，但公司首要任務仍然是改善PS5的供應狀況，以盡可能讓更多的玩家體驗PS5提供的一切以及其未來發展。
Sony產品近日出現加價，日前（24日）公司宣布，下月1日起將日本銷售的數碼無反相機、E卡口微單相機鏡頭、藍光光盤刻錄機、攝像機、便攜式音頻播放器（包括Walkman）、收音機等共129種產品的出貨價格和建議零售價格，平均加價約8%。
以下為各地區加價後價格：
台灣
PS5 光碟版 – 17,580元新台幣（約4,564港元）
PS5 數位版 – 14,580元新台幣（約3,785港元）
相關文章：
【電動車】Sony、本田組新公司開發電動車 涉及資本近6億港元 擬2025年開售
【SONY】索尼集團前CEO 出井伸之逝世、終年84歲 曾任百度、聯想獨董
美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】
實習記者：張巧怡