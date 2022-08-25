【香港經濟】7月出口貨值跌8.9%　連跌3個月遜市場預期

▲ 7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌8.9%和9.9%。（資料圖片）

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌8.9%和9.9%。出口貨值遜市場預期的跌4.8%。

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繼6月份錄得6.4%的按年跌幅後，今年7月份商品整體出口貨值為3,796億元，按年下跌8.9%。同時，月內商品進口貨值為4,072億元，按年下跌9.9%。7月份錄得有形貿易逆差276億元，相等於商品進口貨值的6.8%。

輸往日本貨值跌17.5%

與去年同月比較，今年7月輸往亞洲的整體出口貨值下跌7.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌17.5%）、中國內地（跌10.7%）和台灣（跌4.4%）。另一方面，輸往印度（升33.2%）、新加坡（升26.5%）、馬來西亞（升23.7%）和越南（升19.7%）的整體出口貨值則錄得升幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是英國（跌29.2%）、美國（跌15.8%）和德國（跌14.5%）。

按貨品類別而言，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減170億元，跌28.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減73億元，跌15.3%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減54億元，跌2.8%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減21億元，跌10.2%）。

另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增39億元，升43.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。

來自韓國、內地的貨值跌超過1成



至於進口，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌19.8%）、內地（跌17.4%）、日本（跌8.1%）、菲律賓（跌6.7%）和新加坡（跌6.5%）。同時，來自越南（升30.3%）、馬來西亞（升20.3%）和台灣（升3.1%）的進口貨值則錄得升幅。

大部分主要貨品類別的進口貨值則錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減146億元，跌26.3%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減109億元，跌5.6%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減36億元，跌14.2%）和「動力產生機械及儀器」（減31億元，跌22.4%）。同時，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增36億元，升36.8%）的進口貨值則錄得升幅。

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責任編輯：葉泳珊