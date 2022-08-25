【MPF】積金局指10隻恒指MPF投資盈富 總額152億

▲ 積金局指有10隻恒指MPF投資盈富基金。

盈富基金 （02800） 將於9月19日起正式撤換投資經理，道富環球投資管理亞洲（SSGAAL）將轉換為恒生 （00011） 旗下的恒生投資。市面現有10隻強積金（MPF）掛鈎盈富基金，涉資逾152億元，打工仔若持有上述產品，收費有望下調。

積金局回應本報查詢指，截至7月31日，追蹤恒指的強積金成分基金共有13隻，涉及總資產值約5 38億元，當中有10隻投資於盈富，涉及總資產值約152億元。

積金局發言人指，就盈富已宣布的減費，所有強積金受託人均須為其追蹤恒指的強積金成分基金，更新相關強積金計劃說明書中的費用披露，以反映相關費用減幅。

問及盈富會新增人民幣交易櫃台 （新上市編號︰82800） ，MPF會否新設人民幣類別給成員選擇。積金局發言人補充，現時所有強積金成分基金必須以港元作為結算貨幣，並無設置人民幣櫃枱。

積金評級：8月強積金人均虧損約4500元【下一頁】

此外，東亞 （00023） 回應本報查詢說， 旗下3個強積金計劃的「東亞香港追蹤指數基金」，投資經理為東亞聯豐投資管理有限公司，直接投資於盈富，旨在提供盡量實際可能緊貼恒指表現的投資回報。關於盈富撤換投資經理及調整收費事宜，東亞會密切留意情況，並適時公布相關安排。

而就盈富將設立人民幣櫃台，東亞發言人透露，該行亦會不時按市場發展及需要，檢討現有成分基金組合。東亞強積金提供不同風險級別的成分基金，給計劃成員選擇，計劃成員應根據其自身情況及風險承受水平，選擇合適的投資基金組合。

另一方面，目前已有兩隻恒指MPF基金會作相應轉換，基金操盤手改為恒生投資，包括市場一哥宏利 （00945） 及BCT銀聯。

宏利發言人回應本報查詢說，截至7月31日，宏利MPF 恒指基金的資產值為66.5 億元，佔宏利環球精選（強積金）計劃總資產約2.4% 。

宏利發言人表示，MPF恒指基金是投資於盈富以追蹤恒指，所以會跟隨盈富的改動，將投資經理改為恒生投資。

盈富確認9月19日換經理 增設人民幣櫃台【下一頁】

那邊廂，截至6月底「BCT恒指基金」的資產值約35億元，佔BCT銀聯MPF總額約6%。BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀回應本報查詢指，公司一直不時檢視現有的基金平台，以作適時部署，包括BCT積金之選的「BCT恒指基金」。

李微儀透露，就盈富轉換經理人及調整收費事宜，該公司會作出相應行動，並會積極與相關監管機構溝通，盡力以成員的整體利益為依歸。

盈富自9月19日起，其經理人將由道富環球投資管理亞洲（SSGAAL）轉換為恒生投資，將下調新經理人及信託人費用，亦將引進新的人民幣交易櫃台。最新每年管理費，資產淨值首150億元為0.045%，其後150億元為0.03%，再其後150億為0.02%，其餘部分為0.015%。新收費表下，盈富每年信託費和管理費收費基準相同。

在新增人民幣櫃台方面，盈富人民幣買賣基金單位，每手買賣單位同樣為500個基金單位，雙幣櫃台安排將允許基金單位持有人，將基金單位從人民幣櫃台轉換至港元櫃台，但每名基金單位持有人只會以港元收取股息。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源