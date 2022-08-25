  • 29°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德州大學開設Taylor Swift課程 研究寫歌風格及語境

環球社會熱點 16:12 2022/08/25

分享：

分享：

美國樂壇天后Taylor Swift紅遍全球，她的影響力更成為大學課程一部分。美國德州大學奧斯汀（UTA）今年秋季學期開設研究Taylor Swift歌曲的課程，課程需探討Taylor Swift音樂創作框架、風格及語境等。

史泰龍第三任妻子申請離婚 傳婚姻破裂與一隻狗有關 【下一頁】

32歲的Taylor Swift共創作超過50首歌，不少歌曲靈感是來自前男友，這些作品更成為全球知名情歌。她的作品將與莎士比亞（William Shakespeare）、喬叟（Geoffrey Chaucer）、柯勒律治（Samuel Coleridge）及濟慈（John Keats）等英國文學巨擘齊名，成為大學文學院的選修課程之一。

UTA在今年秋季開設新課程，包括專門研究Taylor Swift音樂作品的文學課程。學校網站描述指，課程將利用流行音樂偶像Taylor Swift的作品，介紹批判性閱讀和研究英國文學方法，掌握基本人文學科技能。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

芬蘭女總理落淚辯護 稱政治人物亦需要享樂 【下一頁】

課程專注探討Taylor Swift音樂及其身處的文化背景，從而理解作品創作框架、風格、歷史及語境等問題。課程會持續及深入閱讀Taylor Swift作品、評估二手資料並建立強有力的論據。

據悉課程將涵蓋Taylor Swift專輯Red（Taylor's Version）、Lover、Folklore及獲得格萊美獎提名的Evermore等。

事實上，美國紐約大學Clive Davis音樂研究所，早於今年年初開設研究Taylor Swift影響力的課程，吸引學生爭崩頭上堂，更成為學院首個候補名單大排長龍的課程。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

NASA揭開宇宙無聲「誤解」 公布英仙座星系團黑洞聲音
今日
NASA揭開宇宙無聲「誤解」 公布英仙座星系團黑洞聲音
英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單
今日
英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單
澳夜店禁未經同意望其他顧客 違者會被驅逐出店
今日
澳夜店禁未經同意望其他顧客 違者會被驅逐出店
北韓發現4宗疑似發燒個案 接壤中國邊境傳有惡性傳染者
今日
北韓發現4宗疑似發燒個案 接壤中國邊境傳有惡性傳染者
預測不準累國慶煙花推遲 匈牙利氣象局正副局長被解僱
今日
預測不準累國慶煙花推遲 匈牙利氣象局正副局長被解僱

你可能感興趣

NASA揭開宇宙無聲「誤解」 公布英仙座星系團黑洞聲音
今日 13:15
NASA揭開宇宙無聲「誤解」 公布英仙座星系團黑洞聲音
英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單
今日 15:10
英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單
澳夜店禁未經同意望其他顧客 違者會被驅逐出店
今日 15:02
澳夜店禁未經同意望其他顧客 違者會被驅逐出店
網絡熱話 歌手 歌曲 文娛藝術 文學 大學 美國 音樂

下一篇文章

加州2035年將禁售燃油車 加快實現碳中和目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄傳打算斷電核電廠 炸烏東釀多死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄傳打算斷電核電廠 炸烏東釀多死（不斷更新）
芬蘭兩女於官邸半裸合照 總理認相片屬實致歉
芬蘭兩女於官邸半裸合照 總理認相片屬實致歉
新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間16:00）
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
日本9月7日放寬入境 完成接種旅客免檢測要求
日本9月7日放寬入境 完成接種旅客免檢測要求
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款