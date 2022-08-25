德州大學開設Taylor Swift課程 研究寫歌風格及語境

美國樂壇天后Taylor Swift紅遍全球，她的影響力更成為大學課程一部分。美國德州大學奧斯汀（UTA）今年秋季學期開設研究Taylor Swift歌曲的課程，課程需探討Taylor Swift音樂創作框架、風格及語境等。

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32歲的Taylor Swift共創作超過50首歌，不少歌曲靈感是來自前男友，這些作品更成為全球知名情歌。她的作品將與莎士比亞（William Shakespeare）、喬叟（Geoffrey Chaucer）、柯勒律治（Samuel Coleridge）及濟慈（John Keats）等英國文學巨擘齊名，成為大學文學院的選修課程之一。

UTA在今年秋季開設新課程，包括專門研究Taylor Swift音樂作品的文學課程。學校網站描述指，課程將利用流行音樂偶像Taylor Swift的作品，介紹批判性閱讀和研究英國文學方法，掌握基本人文學科技能。

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課程專注探討Taylor Swift音樂及其身處的文化背景，從而理解作品創作框架、風格、歷史及語境等問題。課程會持續及深入閱讀Taylor Swift作品、評估二手資料並建立強有力的論據。

據悉課程將涵蓋Taylor Swift專輯Red（Taylor's Version）、Lover、Folklore及獲得格萊美獎提名的Evermore等。

事實上，美國紐約大學Clive Davis音樂研究所，早於今年年初開設研究Taylor Swift影響力的課程，吸引學生爭崩頭上堂，更成為學院首個候補名單大排長龍的課程。

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責任編輯：郭麗明