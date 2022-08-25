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【遊戲熱話】Steam App推出限時測試　支援多種登入方法

科技 16:30 2022/08/25

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最近Steam App就推出限時測試，除了更新頁面設計，測試版Steam App也支援QR Code登入及多帳號管理。

不少玩家都會在智能電話或平板電腦，安裝遊戲平台Steam的應用程式，以取得Steam Guard代碼或確認交易。最近Steam App就推出限時測試，除了更新頁面設計，測試版Steam App也支援QR Code登入及多帳號管理。

【機迷熱話】SONY官方確認！ PSVR 2將於2023年初推出

據Steam官方公布，平台於今（25日）為Steam App推出限時測試版，主要是更新App 的頁面設計，同時亦支援二維碼（QR Code）登入，以及改善通知系統及多帳號支援。

【消費權益】英國消費者向Sony提集體訴訟 稱其提高遊戲售價

若玩家有興趣加入Steam App測試版，可前往官方測試頁面選擇裝置適合的平台加入。如果玩家要使用QR Code登入，需要在電腦內的Steam加入Steam Client Beta功能。

【元宇宙】Mark Zuckerberg虛擬分身成笑柄 急發布新圖片承諾更新Horizon Worlds補鑊

責任編輯：廖淑瑩

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