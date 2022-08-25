  • 28°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【韓流商機】K-POP、影視作品輸出韓流文化　Twitter相關發文量10年增546%

商業 17:15 2022/08/25

分享：

分享：

經紀公司YG娛樂今日（25日）亦表示，旗下女團BLACKPINK第二張正規專輯《BORN PINK》的預售量突破200萬張，創南韓女歌手新高。（BLACKPINK Facebook圖片）

Twitter於近日公佈了南韓電視劇、電影等文創內容的相關推文數，在過去10年間增長546%之多。

【航空】製造商CFM引擎供應不足　波音擬動用庫存維持737 MAX交付

Twitter全球K-POP及韓國內容合作總常務金延正，近日於2022年的行銷大會上表示，與2011年7月相比，今年6月與韓流文創內容的相關推文數，增長了546%。金表示，南韓文創內容的發展潛力巨大。為了提供優質的內容，Twitter將動員一切力量全力支援。

據金延正分析，K-POP文化通過Twitter等平台在全世界流行，並在2020年左右擴張至電影、電視劇、網絡漫畫等範疇。她表示，文創內容通過社交媒體和串流媒體服務（OTT）等渠道衝出亞洲，在北美、歐洲、南美等地流行。

在泰國、美國、菲律賓等地受歡迎

根據Twitter數據，今年1月1日至本月18日，發佈最多南韓相關文創內容的是南韓用戶，其後是泰國、美國、菲律賓、印尼、印度等地。

而在Twitter上提及量最高的南韓電視劇和電影，包括有BLACKPINK智秀出演的JTBC電視劇《雪降花》、讓宋康昊獲封康城影帝的《孩子轉運站》、近期熱播的電視劇《非常律師禹英禑》；K-POP方面，經紀公司YG娛樂今日（25日）亦表示，旗下女團BLACKPINK第二張正規專輯《BORN PINK》的預售量突破200萬張，創南韓女歌手新高。

【零售】消費券帶動玩具遊戲銷售　商戶8月銷售按月升2成

【日本動漫】日本推出「動漫大全」網上資料庫　收錄過萬套作品（附連結）

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅
2022/02/18
【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅
【食品市場】韓國食品品牌主攻越南市場　年輕消費群有何價值？
2022/06/10
【食品市場】韓國食品品牌主攻越南市場　年輕消費群有何價值？
【Netflix】2016年至2020年間　Netflix為韓國創造16000個就業機會
2021/09/30
【Netflix】2016年至2020年間　Netflix為韓國創造16000個就業機會
【韓流不減】南韓文化輸出高達近900億　剖三大成功關鍵　香港能否借鏡？
2022/01/12
【韓流不減】南韓文化輸出高達近900億　剖三大成功關鍵　香港能否借鏡？

你可能感興趣

【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅
16:12 2022/02/18
【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅
【食品市場】韓國食品品牌主攻越南市場　年輕消費群有何價值？
19:30 2022/06/10
【食品市場】韓國食品品牌主攻越南市場　年輕消費群有何價值？
【Netflix】2016年至2020年間　Netflix為韓國創造16000個就業機會
15:34 2021/09/30
【Netflix】2016年至2020年間　Netflix為韓國創造16000個就業機會
科技產品 社交平台 演員 經紀公司 電影 歌手 文娛藝術 電視劇 南韓 Twitter

上一篇文章

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【供應鏈】疫情封城影響　本田汽車考慮減少對中國供應鏈依賴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【放寬入境】新加坡允未完全接種疫苗旅客免隔離　只需出發2日前完成檢測
【放寬入境】新加坡允未完全接種疫苗旅客免隔離　只需出發2日前完成檢測
【日本動漫】日本推出「動漫大全」網上資料庫　收錄過萬套作品（附連結）
【日本動漫】日本推出「動漫大全」網上資料庫　收錄過萬套作品（附連結）
【歐洲熱浪】法國乾旱過於嚴重　全面減產牛奶、蜂蜜及薯仔
【歐洲熱浪】法國乾旱過於嚴重　全面減產牛奶、蜂蜜及薯仔
【好想去旅行】新加坡、日本擬放寬入境要求　為何未能刺激港人外遊意欲？
【好想去旅行】新加坡、日本擬放寬入境要求　為何未能刺激港人外遊意欲？
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【展覽放寬】黃碼人士可參與B2B展覽　藝術展主辦商：太遲放寬無意思
【展覽放寬】黃碼人士可參與B2B展覽　藝術展主辦商：太遲放寬無意思
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款