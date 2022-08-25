【韓流商機】K-POP、影視作品輸出韓流文化　Twitter相關發文量10年增546%

▲ 經紀公司YG娛樂今日（25日）亦表示，旗下女團BLACKPINK第二張正規專輯《BORN PINK》的預售量突破200萬張，創南韓女歌手新高。（BLACKPINK Facebook圖片）

Twitter於近日公佈了南韓電視劇、電影等文創內容的相關推文數，在過去10年間增長546%之多。

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Twitter全球K-POP及韓國內容合作總常務金延正，近日於2022年的行銷大會上表示，與2011年7月相比，今年6月與韓流文創內容的相關推文數，增長了546%。金表示，南韓文創內容的發展潛力巨大。為了提供優質的內容，Twitter將動員一切力量全力支援。

據金延正分析，K-POP文化通過Twitter等平台在全世界流行，並在2020年左右擴張至電影、電視劇、網絡漫畫等範疇。她表示，文創內容通過社交媒體和串流媒體服務（OTT）等渠道衝出亞洲，在北美、歐洲、南美等地流行。

在泰國、美國、菲律賓等地受歡迎

根據Twitter數據，今年1月1日至本月18日，發佈最多南韓相關文創內容的是南韓用戶，其後是泰國、美國、菲律賓、印尼、印度等地。

而在Twitter上提及量最高的南韓電視劇和電影，包括有BLACKPINK智秀出演的JTBC電視劇《雪降花》、讓宋康昊獲封康城影帝的《孩子轉運站》、近期熱播的電視劇《非常律師禹英禑》；K-POP方面，經紀公司YG娛樂今日（25日）亦表示，旗下女團BLACKPINK第二張正規專輯《BORN PINK》的預售量突破200萬張，創南韓女歌手新高。

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責任編輯：李智美