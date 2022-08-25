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內地人剛獲香港永久居民身份證　喜遇樓市調整期　即鋤價94萬購東涌三房

股樓投資 15:54 2022/08/25

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雖然近期二手交投較為淡靜，但市場仍存在一定的剛性需求，有內地人近日剛取得香港永久居民身份證，便趁機入市。中原地產吳家威說，東涌昇薈5座低層E室，實用面積990平方呎，三房套間隔，附儲物室，享內園景，原叫價1,100萬元，終減價94萬元，以1,006萬元沽出，實用呎價約10,162元。 

吳家威透露，買家為內地人，近日剛取得香港永久居民身份證，睇樓一星期，見上址價錢吸引，即拍板入市自住。 

資料顯示，原業主於2014年10月以817.5萬元購入上址，持貨近8年，現帳面獲利188.5萬元，物業期內升值23%。 

【有相睇】啟德逆市誕九龍居屋王 啟朗苑未補價實呎破1.5萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

昇薈 東涌 中原地產 二手市場 私人屋苑

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