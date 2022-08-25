內地人剛獲香港永久居民身份證　喜遇樓市調整期　即鋤價94萬購東涌三房

雖然近期二手交投較為淡靜，但市場仍存在一定的剛性需求，有內地人近日剛取得香港永久居民身份證，便趁機入市。中原地產吳家威說，東涌昇薈5座低層E室，實用面積990平方呎，三房套間隔，附儲物室，享內園景，原叫價1,100萬元，終減價94萬元，以1,006萬元沽出，實用呎價約10,162元。

吳家威透露，買家為內地人，近日剛取得香港永久居民身份證，睇樓一星期，見上址價錢吸引，即拍板入市自住。

資料顯示，原業主於2014年10月以817.5萬元購入上址，持貨近8年，現帳面獲利188.5萬元，物業期內升值23%。

【有相睇】啟德逆市誕九龍居屋王 啟朗苑未補價實呎破1.5萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機