【電動車】利用3年時間　Volvo解鎖貨車全面電動化關鍵

▲ Volvo Truck在2019年發起「LIGHTS」研究計劃，以南加州貨運集散地區為中心，分析市場上對純電動重型貨車的需求。

電動車市場競爭激烈，就連傳統汽車品牌也紛紛宣佈生產電動車。但電動貨車也是下一個戰場，其中Tesla、Nikola早已發表純電動重型貨車，而另一品牌Volvo Truck則較為謹慎，利用三年時間，研究貨車全面電動化需要克服的問題。

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需留意路線規劃等情況



Volvo Truck在2019年發起「LIGHTS」研究計劃，以南加州貨運集散地區為中心，分析市場上對純電動重型貨車的需求。Volvo提供多架純電動貨車Volvo VNR Electric給合作夥伴使用，以收集到的數據，找出貨車全面電動化需要克服的問題。

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Volvo得出3個重要結論：



（1）路線規劃，純電動重型卡車的續航力，會受到坡度、交通、天氣及駕駛行為影響，而製造商須計算這些參數，才能得出最有效率的貨運路線。

（2）充電站可用度，要實現長距離貨運無碳排放，必須要有可靠而且具有成本效益的充電配套；目前已經有公司在南加州地區安裝58支充電樁。

（3）訓練與後勤支援：Volvo認為必須提供駕駛課程，教育貨車司機如何處理緊急障礙，讓車輛可以順利運行。

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責任編輯：廖淑瑩

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