【ET講股通】梁耀康：國常會再出招（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

港股下午復市，開報19418點，及後愈升愈有，尾市飆升679點，暫報19948點，成交667億元；恒生科指則升5.6%，暫報4252點。國常會部署19項政策刺激經濟，包括增加3000億元人民幣以上政策性開發性金融工具額度，刺激中概股造好，科技股ADR大升，港股騰訊 （00700） 則升逾4%、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 升近8%，京東 （09618） 抽升一成、友邦 （01299） 升近5%、優品360 （02360） 擬引入招商海通為大股東急升3成。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

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**重溫【開市追揸沽】憧憬內地減息？藍籌新貴有冇得炒**

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日升699點，收報19968點，成交906億元；恒生科指大升6%，收報4268點。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，國常會推出19招提振經濟措施，主要包括加大政策性開發金融工具、用好專項債、繼續調整利率等放水支持經濟、促進民企發展及平台經濟健康發展，以及支持各城推出房地產針對政策等。

港股反彈幅度遠超A股，新經濟股全線炒上。且看港股能否迎來期待已久的轉勢，尤其是成交能否重新活躍。買貨的話宜分注。

揀股續首選績優股，阿里巴巴 （09988） 若突破96.2元，可考慮追入或加碼。潛力股可吼業績遠勝預期的京東 （09618） ，若突破253.6元，可看275元，止蝕用225元，也可分注收集看中長線。友邦 （01299） 、蒙牛 （02319） 亦可留意，待走出升浪後逐步加注。

假如後市不似預期反跌，可趁低於200餘元水平撈比亞迪 （01211） ，也可留意中資電訊股。

【「ET講股通」問股環節，包括︰商湯、藥明生物、港交所。立即觀看】

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