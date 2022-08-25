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【物流運輸】送貨平台Lalamove進駐孟加拉 開拓全球第11個市場 過去兩年營運城市數目增長1倍

理財智慧 15:40 2022/08/25

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即時送貨平台Lalamove宣布正式進駐孟加拉市場，第一站為首都城市達卡，標誌著Lalamove開拓全球第11個市場，亦為亞洲其中一個經濟增長最快的市場。Lalamove會與當地司機夥伴合作，合共提供4款車型作送貨選擇。Lalamove首席運營官盧家培透露，該公司在過氣兩年間，營運城市的數目增長了1倍。

【溫股知新】港股仍未跌夠   科技股莫強求

Lalamove在孟加拉與司機夥伴合作提供4款車型作送貨選擇，涵蓋電單車、客貨車及1噸車，CNG（三輪輕貨車）亦將很快投入服務。這些車型適合孟加拉密集的街道以及縱橫交錯的道路網絡，確保做到準時送貨。Lalamove的平台配對司機和用戶，更為當地的司機提供額外且靈活的收入來源，歡迎當地司機註冊成為Lalamove的合作司機夥伴。

盧家培表示：「Lalamove於10月將踏入9周年，團隊很興奮於這個特別的時刻進駐新市場孟加拉，進一步擴大版圖。我們致力以科技改變即時送貨服務，直接幫助企業提高營運效率。過去兩年間，我們的平台總用戶數目增長160%，營運城市的數目更增長1倍，讓世界各地更多用戶可受惠於Lalamove的即時送貨服務，帶動經濟增長。」談到孟加拉的未來發展，盧家培指孟加拉是個充滿發展潛力和機遇的市場，中小企作為當地經濟的基石，快速增長的經濟環境為中小企創造了大量機遇。

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Lalamove於2013年在香港成立至今，足跡遍佈亞洲和拉丁美洲逾30個城市，配對全球1,000萬名用戶和180萬名司機夥伴，提供全方位物流服務。

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責任編輯：嚴浩文

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經濟 Lalamove 孟加拉 運輸

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