【MPF】積金評級：8月強積金人均虧損約4500元　年初起計人均蝕3.8萬元

▲ 積金評級：8月強積金人虧損約4500元 年初起計人均蝕3.8萬元

積金評級指8月份強積金投資虧損估算約為205億港元，相等於459萬名強積金成員，每人虧損約4500港元，是今年第 7 個月度投資虧損。年初以來，強積金累計虧損估算約為1,743億港元，每名強積金成員累計虧損約3.8萬港元。

積金評級表示，計入強積金供款，8月份強積金成員平均賬戶結餘預計約22.79萬港元，較上月少約3600港元。假設8月最後一周市場保持平穩，強積金總資產8月底預計約1.045 萬億港元，較上月跌約165億港元。

按回報率計，本月表現最佳3類基金，依次為美股基金、貨幣市場基金及混合資產基金，月初至今回報分別為0.09％、0％及負0.21％。年初起計，3大表現最佳基金類別，依次分別是貨幣市場基金（保守基金）、貨幣市場基金（非保守基金）及保證基金﹐回報率分別為0％、負3.7％及負6.5％。

突顯分散投資重要性

積金評級主席叢川普表示，當歐元滙價處於20年最低水平之時，對通脹、息口上升和經濟衰退的擔憂，仍是最大市場風險。他解釋，市場波幅正反映這些宏觀的不確定性，並繼續影響市場表現。

此外，他提到，香港及中國股票基金和美股基金﹐7月份創下前所未有的16.51%月度回報表現差距，而歐元滙價亦在8月創20年新低，兩者都是極端市況，突顯分散投資的重要性。他續指，所有強積金計劃均有提供預設投資策略（DIS）基金，收費既低也是現成的分散投資基金選項。

積金局回應指，計劃成員若有興趣瞭解強積金的中、長期數據，可瀏覽積金局網站的「強積金基金平台」，當中包括強積金的累積回報及年率化回報。前者顯示個別強積金基金在某段時期的實際回報，而後者則把投資年期及複合效應等因素計算在內，方便計劃成員與通脹率、銀行年利率等常用指標作客觀比較。

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記者：余倩敏