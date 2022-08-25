加州2035年將禁售燃油車 加快實現碳中和目標

美國加州監管機構將會落實新措施，到2035年禁止該州銷售燃油車，加快實現汽車排放碳中和目標。美媒形容上述措施或為美國其餘州分推動實現碳中和目標鋪路，甚至改變美國的新車銷售市場。

英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單 【下一頁】

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）接近兩年前推出新措施，要求汽車製造商確保到了2026年，該州銷售的35%新車為零排放，而2030年的比例會再上調至68%。

該州今年暫時銷售的新車當中，約有16%為零排放，明顯高於全國平均水平6%。

加州空氣資源委員會預計將於周四（25日）會議上通過一項措施，規定到了2035年只可銷售零排放車輛及有限數量的插電式混合動力車。該州不會禁止二手燃油車銷售及行駛。

委員會將對違例者作出民事處罰。另外，當局在電動車電池耐用程度及維修方面也有新要求，目標是確保零排放車輛在道路上可行駛較長時間，也能在二手市場流通。

花旗料英國家庭能源費明年升至5.4萬元 通脹達18.6% 【下一頁】

委員會通過措施後，將會提交美國國家環境保護局（EPA）作最後審批。

空氣資源委員會主席倫道夫（Liane Randolph）表示，新措施有助到2040年將汽車及輕型貨車的排放減少一半或以上，加快推動該州實現汽車排放碳中和目標。

加州制定的法例通常較聯邦法律更嚴厲，料有助推動10多個州分通過類似措施，屆時這項措施料覆蓋全國約三分之一的汽車市場，能顯著減少交通運輸造成的溫室氣體排放量。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲