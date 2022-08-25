【能源股】煤炭股及電力股走高　兗礦能源升逾8%　中央支持發電企發2000億特別債

▲ 煤炭股及電力股走高 中央支持發電企特別債

環球面對能源短缺危機，中國也出現持續高溫旱災，推升能源需求，港股煤炭股及電力股在午後復市走高。兗礦能源 （01171） 升8.2%，報31.6元，兗煤澳大利亞 （03668） 及中煤能源 （01898） 升逾5%，報32元及7.36元，中國神華 （01088） 升4.7%，報25.75元。

電力股亦造好，華電國際電力 （01071） 升4.1%，報3.54元，華能國際電力 （00902） 升4.3%，報4.37元，中國電力 （02380） 升3.4%，報4.55元，潤電 （00836） 升2.5%，報16.46元。

李克強日前主持召開國務院常務會議，並宣布實施19項「穩經濟」接續政策，當中提及支持中央發電企業等發行2000億元人民幣能源保供特別債。

國家能源局相關負責人表示，將繼續應對好川渝地區極端高溫和乾旱災害，確保電力有序供應，全力做好迎峰度夏電力保供各項工作，堅決防止拉閘限電。預計下半年能源消費將繼續呈現持續增長態勢，進入冬季取暖期後，煤炭、天然氣、電力需求進一步增加。

基於60年罕見的持續高溫和乾旱嚴重影響中國的水利發電，北京當局為確保電力供應，恢復大規模煤炭開採和外國煤炭進口。

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編輯：袁諾曦