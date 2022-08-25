【供應鏈】疫情封城影響　本田汽車考慮減少對中國供應鏈依賴

▲ 日媒指本田汽車正考慮另開闢供應鏈跟中國脫鉤，以緩解產能問題。(法新社圖片)

疫情下中國不少製造重鎮地區要封城管控，影響到製造業的供應鏈不穩定，據產經新聞消息指，本田汽車正考慮另開闢供應鏈，以緩解產能問題。

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不少日本企業在中國大陸設廠，是看到當地供應鏈效率及成本優勢，然而疫情爆發後，整個供應鏈受到封城管控等影響，出現大量延誤，直接令產能下降。據了解在上個財政年度，本田有近40%汽車在中國廠房生產，可見甚為依賴當地供應鏈的穩定。但持續多時的疫情嚴重打亂生產，消息指本田汽車正在考慮在其他地區建立供應鏈，並維持中國大陸的現有供應鏈。本田汽車發言人指產經新聞的報道並非官方宣佈內容，並提及公司一直努力應對供應鏈風險。

日本政府在疫情下因為供應鏈及製造問題，傾向補助企業重回日本國內生產，但企業管理層及分析師皆認為難以短期實現，而亦有部分企業因為上海多次封城，計劃減少依賴中國地區。

另一日本車廠萬事得亦因為封城影響供應鏈令工廠曾停工11日，已要求零件供應商增加在日本國內的庫存，及要求在中國以外地區生產零件。萬事得稱日後簽訂長期供應商合約時，會尋求提高國內庫存及在中國以外分散生產。

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責任編輯:王浩賢