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英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單

環球社會熱點 15:10 2022/08/25

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英國能源價格急升，民眾面對巨大生活成本壓力。英國天然氣公司透露，將捐出能源部門利潤的10%，幫助陷入低收入英國家庭支付能源帳單，估計數萬戶家庭受惠。英國天然氣公司亦是英國首間能源企業，提供強制以外的援助。

花旗料英國家庭能源費明年升至5.4萬元 通脹達18.6% 【下一頁】

英國天然氣公司（British Gas）母企Centrica行政總裁奧謝（Chris O'Shea）向太陽報表示，將於今年秋天捐出天然氣公司的1,200萬英鎊利潤（約1.11億港元）。在能源危機期間，公司未來每半年再捐出10%利潤。

英國國家電網（National Grid）預計未來3年能源價格維持高位，太陽報估計英國天然氣公司的捐款可能多至6,000萬英鎊（約5.58億港元）。

奧謝指能源價格高企使不少英國民眾面臨艱辛抉擇，稱現時並無靈丹妙藥解決問題，亦了解捐款不能幫助所有人，但相信今次舉動可以為有需要人士提供實質幫助。

英國擬推慳電獎勵計劃 限時內停用大功耗電器有回贈 【下一頁】

太陽報估計，英國天然氣公司的資助介乎250至750英鎊（約2,325至6,976港元），受惠家庭達數萬戶。英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）在周四（25日）料宣布提升能源價格上限，當地家庭10月能源費恐高達3,600英鎊（約3.35萬港元）。

Centrica上月宣布，上半年盈利增長5倍至13.4億英鎊（約127.8億港元），遠高於去年同期的2.62億英鎊（約25億港元），引起大批消費者批評。捐出的1,200萬英鎊其實亦不足上半年盈利的1%。

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責任編輯：吳漢培

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