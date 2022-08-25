【理財智慧】點解一出世有需要幫子女投保？ 一文了解子女「全保」的需要

現時不少年輕父母為了子女未來的發展，都會及早為他們投保，也是業內稱為「全保」的保險，分別為意外保險、醫療保險、危疾保險和儲蓄保險，每一份都有其作用。當然隨著子女年齡增長，可能有部分計劃會更改或修正，但這些不同的保險保障，都覆蓋不同類別的意外或疾病，在父母的角度而言，起碼減少了他們在醫療或日後教育的開支，因此，本文便會逐一介紹不同類別的保險對幼童的作用。

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意外保險

現時有不少意外保險都為每次意外提供實報實銷的醫療保障，相信在成長階段，小朋友少不免都會「跌親、整親」，作為父母都會擔心，甚至有事都希望到醫院檢查清楚，但如果無保險，動輒可能幾千元。如果去公立醫院求醫，由於未有任何生命影響，可能要等上幾個小時。記得小時候曾經因為吃魚「啃骨」，在公立醫院等了六個小時，特別在疫情下，相信要等更久，因此一份意外保險對於子女是有需要，但幼童和長者的意外保險一般費用較高。

醫療保險

任何年紀都需要一份醫療保險，但幼童的醫保費用一般較小童貴，可能因為幼童入醫院的機會較多。但幼童未入學前，都可能因為發燒或不同原因需要住院。作為父母，都希望可以為子女提供較好的醫療保障，因此一份醫保起碼可以在公立醫院外，為子女提供多一個選擇，甚至現時有保險人會用一份儲蓄保險為保單加入一份醫保當附加保障。便可以用儲蓄的增長去支付醫保的保費，稱為「供得斷的醫保」。

危疾保險

危疾保險是可以不幸患上危疾時可以提供一筆過的賠償，可以分為具儲蓄和無儲蓄成份的危疾保障。現時的危疾保險產品大多都提供多次賠償，也會因為不太嚴重的危疾按百分比提供一次性賠償。危疾保險一定是愈早買愈好，甚至有保險公司在未出世前已經可以為子女投保。在小朋友出生後，可能會不幸被發現他先天或情緒疾病，現時有部分保險公司的危疾產品，即使有專注力不足或自閉症都可以提供賠償。

儲蓄保險

記得前陣子銀行的廣告指「養大一個小朋友要六百萬」，作為父母都希望為子女提供最好的教育資源，由是否讀N班、課外活動、傳統學校到國際學校、DSE與IB，相信父母都會為子女有一個自己的計劃。「如果名校收佢，賣樓都比佢讀」相信這個也是父母不少的心聲，如果子女成績優異，有名校取錄，相信父母都願意。因此及早為子女安排一份儲蓄保險，可能每月幾千元供款，到子女進入大學日戈1已滾存過百萬，為子女提供一個往外國升學機會，即使在港升學，這筆錢也可以作為創業基金或首期之用。

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記者：陳佳恩