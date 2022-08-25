  • 29°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳夜店禁未經同意望其他顧客 違者會被驅逐出店

環球社會熱點 15:02 2022/08/25

分享：

分享：

澳洲悉尼一間酒吧近日宣布新要求，禁止顧客在未經許可情況下望其他顧客。該澳洲夜店直言，若顧客只為搭訕，懇請對方不要光顧。該澳洲夜店表示，已特別安排職員執行相關規定，但指措施實施至今，尚未有顧客因違反規定被要求離開。

縮水式通脹現形？澳洲人投訴麥當勞巨無霸不再巨 【下一頁】

悉尼一間名為Club 77的夜店在社交平台Instagram上更新其安全及騷擾政策，凝視將被視其中一種騷擾形式，若店內顧客在未經同意下望其他顧客，店員將會報警並驅逐該名顧客。該夜店亦表示，店內將有身穿粉紅色背心的職員，負責執行相關規定。

夜店指，新規定是為了創造一個安全環境，不僅限於事後處理，並承認近期新來的顧客有作出不符合道德標準的行為，認為義務教育該批人士，關於場地及舞池中行為標準。該夜店亦直言，若民眾當日外出僅為與陌生人搭訕，就不要光顧該店。

澳洲民眾帶麥當勞早餐回國 竟被罰近1.5萬元？ 【下一頁】

夜店表示，若顧客在場內不斷搭訕，或對某個顧客給予過分關注，職員將會阻止相關行為。但夜店同時指，顧客通常很樂意與陌生人交流，強調任何接觸需得到口頭同意。

夜店聯合店主Dan Gorrel透露措施實施至今，尚未有人因凝視他人而被驅逐。他表示店方僅希望制定基本規則，並指民眾外出時希望感覺到安全，措施反應非常積極。有網民亦指，百分百支持措施。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

縮水式通脹現形？澳洲人投訴麥當勞巨無霸不再巨
2022/08/19
縮水式通脹現形？澳洲人投訴麥當勞巨無霸不再巨
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
2022/08/16
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
澳洲坎培拉機場槍擊案 槍手開5槍被捕無人傷
2022/08/14
澳洲坎培拉機場槍擊案 槍手開5槍被捕無人傷
澳洲防疫APP耗破億公帑被停用 衛生部長：浪費金錢兼無用
2022/08/11
澳洲防疫APP耗破億公帑被停用 衛生部長：浪費金錢兼無用
澳航要求高層協助搬行李 紓解人手短缺
2022/08/09
澳航要求高層協助搬行李 紓解人手短缺

你可能感興趣

縮水式通脹現形？澳洲人投訴麥當勞巨無霸不再巨
16:56 2022/08/19
縮水式通脹現形？澳洲人投訴麥當勞巨無霸不再巨
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
17:05 2022/08/16
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
澳洲坎培拉機場槍擊案 槍手開5槍被捕無人傷
17:25 2022/08/14
澳洲坎培拉機場槍擊案 槍手開5槍被捕無人傷
網絡熱話 社交平台 酒吧 澳洲 悉尼 Instagram

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間15:00）
芬蘭兩女於官邸半裸合照 總理認相片屬實致歉
芬蘭兩女於官邸半裸合照 總理認相片屬實致歉
【烏克蘭戰爭】俄傳打算斷電核電廠 炸烏東釀多死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄傳打算斷電核電廠 炸烏東釀多死（不斷更新）
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
日本9月7日放寬入境 完成接種旅客免檢測要求
日本9月7日放寬入境 完成接種旅客免檢測要求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款