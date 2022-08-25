澳夜店禁未經同意望其他顧客 違者會被驅逐出店

澳洲悉尼一間酒吧近日宣布新要求，禁止顧客在未經許可情況下望其他顧客。該澳洲夜店直言，若顧客只為搭訕，懇請對方不要光顧。該澳洲夜店表示，已特別安排職員執行相關規定，但指措施實施至今，尚未有顧客因違反規定被要求離開。

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悉尼一間名為Club 77的夜店在社交平台Instagram上更新其安全及騷擾政策，凝視將被視其中一種騷擾形式，若店內顧客在未經同意下望其他顧客，店員將會報警並驅逐該名顧客。該夜店亦表示，店內將有身穿粉紅色背心的職員，負責執行相關規定。

夜店指，新規定是為了創造一個安全環境，不僅限於事後處理，並承認近期新來的顧客有作出不符合道德標準的行為，認為義務教育該批人士，關於場地及舞池中行為標準。該夜店亦直言，若民眾當日外出僅為與陌生人搭訕，就不要光顧該店。

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夜店表示，若顧客在場內不斷搭訕，或對某個顧客給予過分關注，職員將會阻止相關行為。但夜店同時指，顧客通常很樂意與陌生人交流，強調任何接觸需得到口頭同意。

夜店聯合店主Dan Gorrel透露措施實施至今，尚未有人因凝視他人而被驅逐。他表示店方僅希望制定基本規則，並指民眾外出時希望感覺到安全，措施反應非常積極。有網民亦指，百分百支持措施。

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責任編輯：李俊儀