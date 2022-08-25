【業績｜保險股】友邦陳榮聲：上半年來自內地新省份新業務價值增長達47％　成友邦中國成長引擎之一

友邦 （01299） 公佈中期業績，上半年新業務價值按年倒退13％，兼按年盈轉虧蝕5.7億美元。其中，友邦香港新業務價值上半年升3.2%至3.23億美元，友邦中國上半年新業務價值按年減少23.7%。

深圳及廣州市場明顯好轉

友邦保險集團區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲指，隨著內地靜態管理及社交距離措施放寬，友邦中國業務反彈明顯，不同城市表現均見好轉，當中以深圳及廣州最為明顯，友邦中國新業務價值更在7月重現增長。被問到友邦中國新業務價值利潤率因產品組合分佈轉趨平衡而下跌，陳榮聲指保障性產品仍佔友邦中國大部份新業務價值。

友邦中國正積極拓展不同省市業務，陳榮聲指上半年新省份帶來的新業務價值增長達47％，是集團成長引擎之一。友邦中國將循序漸進穩步拓展這些新市場，繼今年於武漢開展新業務後，亦獲批在河南鄭洲籌建分公司。

集團指內地壽險市場滲透率仍低，帶來龐大增長潛力。被問到如何與內險競爭，陳榮聲指友邦中國的最大長處是高質素業務團隊，代理本科畢業比例相當高，也會推出危疾個案管理服務。另外，退休儲蓄產品將會是友邦中國未來主力發展的產品，友邦會協助客戶居家退休，並會提供護士護理等配套予客戶。

多貨幣長期儲蓄計劃成上半年最受歡迎產品

友邦香港因分紅產品盈利能力提升，推動本港市場上半年新業務價值利潤率按年升11.8個百分點至69.3%。陳榮聲解釋，本港監管機構要求保險公司實施風險為本資本制度，有關會計制度更改，有利集團本港分紅產品盈利能力。

中港免檢疫通關無期，但內地客仍可透過澳門向友邦投保，而友邦澳門業務計入友邦香港分部，前者佔後者比重約18％。陳榮聲透露，內地客經友邦澳門投保為集團所帶來的新業務價值增長，上半年按年大增9成。產品方面，他指新推的多貨幣長期儲蓄計劃成上半年最受歡迎產品，因客戶投保後可轉換保單貨幣。

另外，友邦之前計劃在內地成立獨立的人壽保險資產管理公司，陳榮聲指申請仍在準備當中，集團正就此與內地監管機構緊密溝通。

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記者：余倩敏