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【百度9888】百度升逾8%創一個月高　推產業級超導量子計算機「乾始」、推動量子技術走向產業化

股市 15:12 2022/08/25

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【百度9888】百度推出產業級超導量子計算機「乾始」、推動量子技術走向產業化

百度 （09888） 首席技術官王海峰於2022量子開發者大會上發布集量子硬件、軟件平台、量子應用的產業級超導量子計算機「乾始」，並形成全球首個全平台量子計算軟硬一體化方案「量羲」，將推動量子技術從實驗室走向產業化。

百度升8.9%，報141.4元，創一個月高。

百度表示，「乾始」可在多方面的平台使用，降低量子產業應用門檻。該計算機可利用量子計算解決典型計算機無法處理的難題，提升數字經濟生產力、在軟件平台可通過雲服務獲取強大量子算力，提供人人皆可量子的產業級量子計算即服務；在人工智能可利用量子分類算法，加速經典數據的分類，提升分類的準確率等。

目前量子計算產業化正進入爆發式增長階段，據IDC報告預計，全球量子計算市場將從2020年的4.12億美元，增長到2027年的86億美元，6年復合年增長率超過50％。

【ET財智Talk】美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢

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實習記者：張巧怡

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