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【本地初創】貨運平台Lalamove宣布進駐孟加拉　拓展全球第11個市場

股市 13:45 2022/08/25

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貨運平台Lalamove宣布進駐孟加拉　拓展全球第11個市場

即時送貨平台Lalamove宣布，正式進駐孟加拉市場，第一站為首都城市達卡，標誌著Lalamove開拓全球第11個市場，擴大亞洲和拉丁美洲的服務範圍。Lalamove指，在孟加拉與司機夥伴合作提供四款車型作送貨選擇，涵蓋電單車、客貨車及1噸車，CNG（三輪輕貨車）亦將很快投入服務。

Lalamove首席運營官盧家培表示，孟加拉是個充滿發展潛力和機遇的市場，中小企作為當地經濟的基石，快速增長的經濟環境為中小企創造了大量機遇。Lalamove在世界各地不同市場累積了豐富的經驗，期待於孟加拉也取得成功，為當地用戶帶來最佳的即時送貨服務。

盧家培又指，過去兩年間，我們的平台總用戶數目增長160%，營運城市的數目更增長一倍。

Lalamove於2013年在香港成立至今，足跡遍佈亞洲和拉丁美洲逾30個城市，配對全球1,000萬名用戶和180萬名司機夥伴，提供全方位物流服務。

【ET財智Talk】美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢

 

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編輯：袁諾曦

Lalamove 經濟 孟加拉

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