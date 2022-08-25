【航空】製造商CFM引擎供應不足　波音擬動用庫存維持737 MAX交付

▲ 波音公司打算動用庫存引擎維持737 MAX生產線運作。(法新社圖片)

航機製造商波音公司正面對疫下供應鏈不穩定，影響其737 MAX製造交付時間，消息指該企打算動用庫存中的737 MAX客機引擎，解決當前生產線滯後問題。

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據指波音公司因為新引擎供應問題，未能滿足在華盛頓州的生產線流程，打算從已完成組裝的737 MAX庫存中，拆下CFM LEAP-1B引擎使用以完成生產線組裝。該企向傳媒表示，正重新安排現有新引擎庫存，維持737 MAX的穩定生產及應對近期交付。引擎製造商CFM因為多個原因，包括：結構鑄件短缺、人手不足等，影響引擎交付時間，今年首6個月僅交付465個Leap引擎。

雖然737 MAX在2019年因為事故被各地航空管理機構停飛，但製造並未中斷，2020年12月重新交付後，仍有大量庫存約290架，有約一半預定交付給中國客戶。但中國管理機構仍未重新認可737 MAX飛行，而部分中國航空公司亦削減訂單，故有頗大庫存尚未消化。為應對新訂單，CEO David Calhoun表示可成為當前供應緊張下的緩衝措施。自7月份起，波音已將737 MAX 的生產速度提高到每月31架，以恢復疫前每月52架的速度。

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責任編輯:王浩賢