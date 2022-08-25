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北韓發現4宗疑似發燒個案 接壤中國邊境傳有惡性傳染者

環球社會熱點 14:05 2022/08/25

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北韓領袖金正恩月初宣布北韓抗疫勝利，並解除大部分防疫措施。北韓官媒朝中社近日報道指， 接壤中國邊境的地區發現4名疑似有惡性傳染者，國家緊急防疫司令部已立即封鎖該區，並對病例進行核酸檢測。

BA.5變種推動疫情 英國今夏新冠死亡人數增至兩倍 【下一頁】

朝中社周四（25日）表示，緊急防疫司令部通報，在周二（23日）於接壤中國邊境的兩江道地區發現4名發燒患者，疑似帶有惡性傳染病。當局已立即封鎖出現發燒病例的地區，並派出流行病學專家全面排查接觸者及相關地區往來人員，進行嚴密醫學觀察。

有關地區已實施嚴格人口流動及隔離，防疫小組正對疑似病例進行核酸檢測及基因序列分析等，積極查明發病原因。朝中社指，當局正留意發燒人士會否被惡性傳染病感染。

新加坡下周一撤室內口罩令 無打針旅客入境免隔離 【下一頁】

北韓於5月首次承認境内出現新冠疫情，至今錄得約477萬宗發燒個案，包括金正恩亦出現發燒症狀，另有74名發燒患者死亡。

金正恩本月10日宣布抗疫勝利後，北韓相隔不足半個月再發現疑似發燒病例。

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責任編輯：郭麗明

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